Scandal monstru între Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf, în plină stradă: ”Uite ce ai ajuns”. VIDEO

Întâlnire de gradul zero la Snagov, unde Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au fost protagoniștii unui scandal monstru. Totul a început după ce antrenorul a depus o plângere la poliție – împotriva încă soției sale, sesizare în care o acuză că i-a furat un skyjet. Antrenorul a mers la garajul unde se afla ambarcațiunea însoțit de doi agenți de poliție. Enervată de faptul că antrenorul o acuză pe nedrept de furt, Anamaria Prodan a intrat live pe Instagram și a filmat întreg show-ul.

Întâlnirea dintre cei doi vine la fix o lună de când Laurențiu Reghcampf a depus o plângere la Poliția Snagov, în care susține că i-au dispărut mai multe bunuri personale – bunuri în valoare de 600.000 de euro, din curtea casei de la Snagov, acolo unde a locuit împreună cu impresara. Printre acestea se numără și acest skyjet, o barcă Mastercroft X Star 2014, o mașină Ferrari, un ATV și un autoturism Mercedes Maybach.

În această seară, împreună cu doi agenți de poliție, Laurențiu Reghecampf a mers la un garaj din Snagov, acolo unde Anamaria Prodan dusese skyjet-ul la reparat – cel mai probabil pentru a-l recupera. Între timp, impresara a fost informată de prezența lui acolo și a ajuns și ea la fața locului, moment în care a început un scandal monstru. Femeia susține că nu este vorba despre un furt, aceste bunuri fiind – în continuare – bunuri comune ale familiei lor.

”Bună ziua. Sunt Anamaria Prodan și am venit să iau skyjet-ul fiului meu de la reparat. Nu este nimic furat, este skyjet-ul familie, iar eu am venit să-l iau de la reparat. Sesizarea la poliție a fost făcută pentru nimic, doar pentru a face circ și panaramă. Domnul Reghecampf pune polița pe drum aiurea, este alături de finul nostru, Gabi Oprea, cel care l-a făcut turnător peste tot în presă și îl acuza că vinde meciuri, iar astăzi este alături de el – în calitate de cel mai bun prieten al lui”, spune Anamaria Prodan.

Citește și: LAURENȚIU REGHECAMPF PUNE TUNURILE PE FOSTA DUPĂ CE DOAMNA ȘI-A MUTAT IUBITUL CU STATUT DE AMANT ÎN DORMITORUL CONJUGAL: ”NU MAI TOLEREZ LIPSA DE RESPECT!” + PLÂNGERE PENALĂ

Între timp, Laurențiu Reghecampf își face apariția lângă impresară – în timpul live-ului de pe Instagram, moment în care Anamaria Prodan se dezlănțuie la adresa încă soțului ei.

”Nu este nimic furat, am mai spus-o și public. Acesta este skyjet-ul familiei și a fost la reparat. Domnul Reghecampf nu știe să facă altceva decât scandal și circ, sesizări la poliție pentru nimic. L-am rugat de atâtea ori să înceteze cu aceste nenorociri. Să nu mai aud că Anamaria Prodan face și drege. Eu am adus skyjet-ul copilului la reparat, iar domnul Reghecampf a venit să-l ia și să-l vândă că are nevoie de foarte mulți bani”,a continuat impresara.