Marius Baldovin s-a înscris la selecțiile ”Chefi la cuțite” și s-a prezentat vineri și sâmbătă pentru cele două probe, interviul și îndemânarea. Numai că a ieșit scandal mare acolo, după ce cântărețul a terminat proba practică. El spune că a fost luat peste picior de cei trei chefi, Cătălin Scărlătescu, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea.

În aprilie demarează a cincea ediție ”Chefi la cuțite”, dar filmările au început deja. Marius Baldovun, producător tv de emisiuni, dar și cântăreț, a participat în acest weekend, dar a luat foc la un moment dat și a făcut un adevărat circ. El a povestit pentru CANCAN.RO, site-ul nr.1 din România, că a vrut să-i bată pe cei trei, după ce aceștia ar fi râs de el.

”Vineri am dat interviurile, sâmbătă am început să gătim. Am făcut un orez la tavă cu ciuperci, a la Marius, că este preparatul meu. Am terminat totul în timpul dat de ei, 60 de minute. Am intrat apoi în juriu, m-am prezentat, sunt Marius Baldovin, producător TV de emisiuni de folclor, dar în același timp și cântăreț. Florin Dumitrescu mi-a zis Am cântat o piesă de pe albumul meu. Au dezbătut ei piesa mea, Scărlătescu, Dumitrescu, Bontea, că nu e piesă OK, că-i așa, că nu-i așa…

A fost show până la un moment dat, când am văzut că-mi iau piesa la mișto! Că eu cânt prin cluburi de gay, că eu nu știu ce…

Îi dau în judecată pentru defăimarea imaginii! O să vorbesc cu avocatul săptămâna asta, miercuri mă văd cu el și îi dau în judecată! Păi ei se leagă de numele meu?”, a spus Marius Baldovin, pentru CANCAN.RO.