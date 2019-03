Scandal monstruos în showbiz. Andreea Bălan, criză de nervi: „Aberaţi complet!”

Andreea Bălan a trecut prin momente dificile, vedeta suferind două operaţii complexe după ce a născut. Din cauza unor complicaţii despre care a vorbit în faţa camerelor de luat vederi, Andreea este în continuare extrem de îngrijorată, cu toate că s-a externat şi acum se simte din ce în ce mai bine.

Andreea Bălan a a primit foarte multe mesaje de încurajare de la fani, fiecare dintre ei încercând – măcar prin cuvinte – să aline suferința vedetei. Totuși, printre mesajele de încurajare s-au strecurat și unele care, cu certitudine, nu i-au făcut plăcere Andreei.

”Frumoasă imagine, draga mea, dar suferinţa ţi-ai adus-o singură. Puteai naşte natural şi acum ai fi fost ok din toate punctele de vedere”, i-a scris o urmăritoare Andreei Bălan.

Andreea a reacționat pe pagina sa de Instagram, iar răspunsul ei a fost unul ”fierbinte”. „Nu cunoaşteţi situaţia şi aberaţi complet! Embolia amniotică este foarte rară şi se face mai des la naşteri naturale şi în 99% dintre cazuri mamele mor. Faptul că am avut cezariană, a ajutat la salvarea vieţii mele”, a răspuns vedeta.

George Burcea, mesaj pentru cei care o critică pe Andreea

„Chiar aşa, cine o machiază, cine ii face unghiile, de ce se machiază, cine o aranjează, cine o îmbracă, cine o dezbracă, de ce o îmbracă, de ce n-o dezbracă, dar de ce face poze, dar de ce postează, cine-i clinica, dar de ce acolo…ahaaa, face reclamă, dar de ce face reclamă..etc etc. Domnişoara Julia, domnilor trepăduşi care comentaţi, în loc să vă vedeţi de viitorul vostru “strălucit”…ştiţi de ce face aceste lucruri? Pentru că POATE şi de aici şi frustrarea voastră, din NEPUTINŢĂ. Eu, dacă aş fi în locul vostru, aş învăţa cum să am o viaţă bună, cum să mă dezvolt şi cum să zâmbesc în fiecare zi, nu cum să arunc în dreapta şi-n stângă cu rahat. Dar vedeţi voi, vă scuză sistemul şi creşterea de acasă, vă scuză vremurile şi faptul că “e România”, vă scuză clasa socială şi politică şi de ce nu, vârsta fragedă care “nu s-a lovit de viaţă”. Este ok, noi vă iubim şi vă urăm să NU ajungeţi pe patul spitalelor sau dacă veţi ajunge acolo, să vă amintiţi de momentele în care dădeaţi cu rahat către ea, către noi, către oricine. Şi încă ceva….ceva foarte important. Acolo unde frustrarea depăşeşte cu mult nivelul dragostei, “viaţa este greu”… Şi încă ceva: fără cultură şi fără bani, “viaţa e şi mai greu”. Dar e ok, comentaţi de pe telefoanele alea jerpelite, staţi între pereţii plini de mucegai, gătiţi la butelie, faceţi în fundul grădinii că “viaţa e frumos” la voi, că voi “nu este” ca vedetele alea rele care “nu vrea” “dăcât” atenţie. E ok, bula voastră e frumoasă”, a scris Burcea pe Facebook.