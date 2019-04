Scandal monstruos la Kanal D! „Mă jur, eu plec din emisiune”

Un scandal monstruos a avut loc la „Puterea dragostei”, emisiune moderată de Andreea Mantea, după ce Hamude a afirmat niște lucruri despre Lavinia, una dintre concurentele actuale din casă. Cei doi și-au ieșit din minți, în timp ce fiecare își susținea opinia, iar tânăra a amenințat că pleacă din emisiune, dacă se mai contiinuă cu minciunile.

„Mary îl place foarte rău pe Mocanu și vede că tu ai clinciuri cu Roxana și îți bagă ție foarte multe chestii în cap. Crede-mă, că tu ești o tipă foarte influențabilă!”, i-a spus Hamude Ralucăi. „Hamude, n-are nicio treabă! Crede-mă! Ei nici nu îi maiplace de Mocanu”, a replicat Raluca. Hamude a insistat că Mary are sentimente pentru Bogdan Mocanu. „De-aia i-a zis Laviniei la gală „Hai să-l luăm în brațe pe Mocanu, să am și eu pretext?” Hai că… Tu mi-ai zis, Lavinia”, a conrtinuat el.

„Jură-te! Doamne ferește, eu nu am zis așa ceva! Mary, eu nu am vorbit cu el. Uită-te în ochii mei. Băi, ți-am zis eu ție lucrurile astea? Când am vorbit eu cu tine? Eu nici nu am stat lângă tine. Mă jur, eu plec din emisiune. Eu nu am mai vorbit cu el. Doamne, ce tupeu nesimțit. Doamne, ce mincinos! Băi, Mary, eu nu am vorbit cu omul ăsta!”, s-a apărat Lavinia, revoltată de ce a povestit Hamude. „Stai liniștită, că eu nu-l cred”, a intervenit Mary.

“Aș vrea un pic respect”

Nemulțumit că Andreea Mantea i-a dat doar lui un cartonaș galben, pentru că a ignorat mesajele date de staff, iar Adrian a scăpat nepedepsit, deși a dormit și nu avea voie, Hamude a început o discuție. În momentul în care prezentatoarea a încercat să afle care e motivul pentru care a rămas în casa fetelor de la show-ul care rulează la Pro TV, în ciuda mesajelor în care i se cerea să se întoarcă în casa băieților, atmosfera s-a aprins.

“Am o problemă, pentru că nici măcar un vor nu a primit din partea vreunei persoane. Eu trăiesc cu oamenii ăștia în casă, nu trăiesc cu staff-ul. Trăiesc cu toți”, a afirmat Hamude, unul dintre concurenții de la “Puterea Dragostei”.

“Și ce problemă ai tu cu staff-ul (n.r.: staful emisiunii «Puterea dragostei»)? Bun, bun, și am și eu o întrebare: dacă fetele au făcut asta, tu de ce te răzbuni pe noi? Dacă tu ai primit un mesaj pe televizor să pleci aici, să vii aici, înapoi în casa ta…? Nu trăiești cu fetele în casă, trăiești cu băieții. Trăiești cu băieții! Te vezi cu fetele când vrem noi! Locul tău e în casa băieților, nu în casa fetelor!”, a spus Andreea Mantea.

“Am făcut ce am simțit!”, a recționat Hamude. Imediat Andreea Mantea i-a dat al doilea cartonaș galben, iar tânărul a spus: “Chiar vă mulțumesc. Mai am unul”.

Replica participantului a înfuriat-o pe Andreea Mantea, care a spus: “Aș vrea un pic respect”. La un moment dat, Hamude s-a enervat la culme,și-a scos lavaliera, după care a plecat din platoul emisiunii “Puterea Dragostei”. După câteva minute petrecute afară, tânărul s-a calmat și a revenit în emisiunea de la Kanal D.