Scandal pe averea Denisei Răducu. Tatăl și sora artistei vor să-i facă dreptate

Scandal pe averea Denisei Răducu. Tatăl şi sora regretatei artiste sunt decişi să meargă până în pânzele albe pentru a-i face dreptate Denisei.

La un an și jumătate de la moartea Denisei Răducu, scandalul pe averea ei este din ce în ce mai aprins. Tatăl și sora artistei vor să-i facă dreptate Denisei și încearcă din răsputeri să ajungă la o înțelegere cu casa de discuri cu care colabora tânăra, dar și cu unchiul ei, Florin Pește. (CITEȘTE ȘI: FATA MORGANA O VISEAZĂ PE DENISA RĂDUCU, CHIAR ȘI LA APROAPE UN AN DE LA MOARTEA EI: „A FOST UN ŞOC”)

„Doar Florin Peşte a vândut 12 melodii şi a luat suma de 22.000 de euro. La termenele care au fost, deci când trebuia ca ei să se prezinte în faţa instanţei de judecată, ei nu au binevoit să se prezinte. Nu s-au prezentat pentru că nu au niciun fel de probă, nu au nicio dovadă. Ei ce au făcut… singurul lucru pe care pot să vi-l spun e că au furat. E un furt ce au făcut ei. Nu au probe, nu au dovezi prin care să justifice ce au făcut. Ei au vândut piesele.

Le-au luat, le-au vândut la nişte băieţi care se ocupă cu probleme de genul ăsta… Noi am încercat să luăm legătura cu cei care au piesele fetei mele şi mi-au spus că: vă dăm dreptul să fie piesele familiei şi ale surorii Denisei, dar trebuie să ne daţi banii pe care i-am dat”, a spus Emilian Răducu pentru Antena Stars.

„Eu am chemat producătorii casei de producţie cu care a colaborat sora mea, în legătură cu drepturile de autor, iar Liviu Dovleac a fost chemat în instanţă, probabil, în calitate de impresar pentru a reprezenta contractele pe care le-a făcut cu casele de producţie. Deocamdată noi nu avem drepturi de autor, de asta am hotărât să rezolvăm problema în instanţă. O să aşteptăm rezultatul şi apoi o să vedem ce se va decide, cine deţine drepturile de autor.

Producătorii au parte, au drepturi la piese. Eu nu am spus niciodată că vreau să deţin dreptul asupra pieselor sau ceva de genul. Nu vreau eu bani pe urma surorii mele. Eu am spus doar că vreau să fie dreptate şi în cazul în care ei deţin drepturile de autor să le deţină în continuare, dar deocamdată nu ştiu. Aici s-a ajuns din cauza faptului că ei au susţinut că au total drepturile de autor, iar eu nu am văzut niciun contract. Nimeni nu mi-a arătat niciun contract şi din această cauză am ajuns aici”, a spus Adelina, sora Denisei Răducu.

Când a murit, cântărea doar 26 de kilograme

Denisa Manelista a murit pe 23 iulie 2017 după ce a intrat în stop cardio-respirator. Un echipaj a ajuns la locuința ei la ora 04:39, acesta fiind urmat de un al doilea echipaj cu medic. I-au fost efectuate manevre de resuscitare timp de aproape o oră, după care a fost declarat decesul. (VEZI ȘI: CE A FĂCUT DENISA RĂDUCU ÎN ULTIMA SEARĂ DIN VIAŢĂ. “AM DUS-O ÎN SUFRAGERIE, A MÂNCAT ŞI…”)

Cântăreața fusese diagnosticată cu carcinom hepatocelular (cancer hepatic primar), o afecțiune cu mortalitate ridicată, speranța de viață a pacienților nedepășind 20 de luni de viață din momentul diagnosticării. Când s-a stins, artista ajunsese să cântărească doar 26 de kilograme.