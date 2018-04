Scandalul sexual din comuna Albeni, județul Gorj, dintre primar și doctorița de la Centrul de Permanență, Ramona Hortopan, a făcut mare vâlvă printre localnici. Primarul Ionuţ Stan susţine, potrivit adevărul.ro, că a avut o relaţia cu doctoriţa Hortopan, dar că aceasta i-a cerut să se despartă de familie: „Mi-a cerut să mă despart de soţie ca să am o relaţie cu dumneaei şi i-am spus că acest lucru nu pot să-l fac. A existat o relaţie între mine şi doamna doctor. Nu am crezut că se ajunge aici. Nu înţeleg ce a fost în capul dumneaei“.

Mai mult decât atât, primarul susţine că medicul nu îşi face datoria, consumă băuturi alcoolice şi fumează în timpul serviciului. El a postat şi o fotografie pe pagina sa de Facebook în care apare o sticlă de şampanie pe biroul medicului, dar poza ar fi fost făcută de ziua de naştere a Ramonei Hortopan: „Doamna doctor, în timpul gărzilor, consuma atât băuturi alcoolice în camera centralei şi fuma“.

Primarul Ionuţ Stana urmărit-o pe doctoriţă pe camerele de supraveghere video din localitate pentru a constata când vine la serviciu şi spune că aceasta nu îşi respecta programul de lucru.

În schimb, Ramona Hortopan susţine că nu a avut o relaţie cu primarul Stan şi că acesta a făcut o obsesie pentru ea şi că a ajuns să o hărţuiască. Medicul spune că a depus o plângere penală la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Cărbuneşti împotriva edilului iubăreţ: „Am depus plângere pentru defăimare, hărţuire şi şantaj. Mi-a cerut bani. Mi-a cerut 25 de milioane de lei ca să nu publice pe Facebook nu ştiu ce imagini cu mine. Sunt nişte poze în care nu s-a întâmplat nimic. Nu am avut vreo relaţie de altă natură decât profesională. Omul acesta a făcut o obsesie din persoana mea. Eu nu i-am cerut niciodată să divorţeze de soţie. Să-şi vadă de treaba lui, şi de primăria lui, şi de familia lui şi să mă lase în pace. Am avut o relaţie profesională. Dacă omul a făcut o obsesie, nu e problema mea“.