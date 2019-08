Scandalos. Ce mesaj i-a trimis Tavi Clonda lui Alexandru Cumpănașu, după ce a anunțat că Alexandra e moartă

Specialiștii au anunțat că au descoperit ADN-ul Alexandrei Măceșanu în urma analizării osemintelor descoperite la domiciliul lui Gheorghe Dincă, iar unchiul adolescentei, Alexandru Cumpănașu, a postat un mesaj pe pagina sa de socializare.

Unchiul aAlexandrei s-a declarat revoltat și a promis, public, că va ”răscoli” tot sistemul.

”Oameni buni ai acestei tari care ne-ati fost alaturi. ALEXANDRA ESTE CONFIRMATA DECEDATA de testele ADN😭😭😭😭😭😭😭😭. Ministrul Justitiei l-a anuntat pe varul meu Am esuat. Nu am reusit sa salvez viata acestui minunat copil. Daca as fi aflat cu cateva ore mai devreme macar de ora 2100 joi…😢😢😢. STATUL ESTE CEL CARE A OMORAT-O! Dar va promit CA NU VA SCAPA PICIOR DE POLITICIAN, PROCUROR, POLITIST, JUDECATOR, STS-ist. Asta tine de mine. Si voi rascoli tot acest sistem cu orice pret😡😡😡😡😡😡😡😡😡”, a scris Alexandru Cumpănașu.

Reacțiile internauților au fost de compasiune și de sprijin moral pentru familia aflată în suferință, numai că, printre ele, s-a strecurat și o opinie neașteptată. Este vorba despre doar câteva cuvinte scrise de… Tavi Clonda, însă ele aduc o acuzație foarte gravă la adresa lui Alexandru Cumpănașu. ”V-au cumpărat”, a scris Tavi Clonda.