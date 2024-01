Scandalos! Unde a putut să-și parcheze BMW-ul un șofer din Cluj-Napoca

Imagini scandaloase în Cluj-Napoca! Ireal unde a putut să-și parcheze bolidul acest șofer de BMW. O parcare de toată jena. Ce au spus oamenii când au văzut?

Un șofer de BMW a reușit o parcare de toată jena. Totul a avut loc la intrarea în Platinia Cluj. Bărbatul și-a lăsat bolidul pe banda de biciclete de pe noua stradă realizată de Primăria Cluj-Napoca, notează stiridecluj.ro.

Situația este una obișnuită, dar fără implicarea poliției locale, nu se găsește nicio soluție. Mall-ul Platinia din Cluj are la dispoziție o parcare subterană, însă unii șoferi evită să o utilizeze din motive de economie.

Evident că întreaga situație a stârnit controverse pe rețelele de socializare. Oamenii s-au arătat nemulțumiți de modul în care a procedat șoferul, mai ales că acesta avea unde să parcheze în incinta mall-ului. Internauții au considerat că șoferul este prea zgârcit pentru a folosi parcarea cu plată din centrul comercial, făcând astfel economie.

Mai mult, după ce publicația menționată mai sus a abordat subiectul, secțiunea de comentarii a știrii s-a umplut de reproșuri. Atât șoferii, cât și pietonii și-au arătat nemulțumirea cu privire la parcarea șoferului de BMW.

„Perfect. Ce fain, cum o prins mașina de gunoi Supercom în cadru. Oh, the irony..”, „Era pe avarii, se defectase, vai cat ghinion, fix pe pista de biciclete! Oh nu!”, „Atata vreme cat politia nu isi face treaba o sa fie la fel”, sunt doar câteva dintre comentarii.