Cristian Brancu poate fi urmărit de luni până vineri, la Prima TV, între orele 16-18, la cârma emisiunii EXCLUSIV VIP. Când nu apare pe post, face senzație la CANCAN EXCLUSIV, unde relatează povești nemaiauzite din culisele vieților de vedetă. Printre cei menționați sunt Gică Hagi, Ovidiu Lipan Țăndărică sau Elena Cârstea. Jurnalistul este de crezut pe cuvânt, nu de alta, dar îl recomandă 21 de ani de experiență în lumea mondenă!

Un aspect mai puțin cunoscut despre viața lui Cristi Brancu este faptul că a activat și în presa sportivă înainte de accederea către monden. Până și poveștile de pe stadion sunt demențiale! Vă prezentăm una dintre ele, poate pe cea mai captivantă, în rândurile de mai jos.

( NU RATA: SĂ MOARĂ DE CIUDĂ DUȘMANII! DE ASTA SE ÎNȚELEG DE MINUNE OANA TURCU ȘI CRISTI BRANCU: „PIN-UL MI-L CERE MIE!” )

Cristi Brancu a activat în presa sportivă înainte să acceadă către monden: „I-am cunoscut de la 10 ani pe Gabi Balint, pe Victor Pițurcă, pe Emeric Ienei”

CANCAN EXCLUSIV: Tu ai fost, la începuturi, și reporter sportiv?!

Cristi Brancu: Treaba a fost la modul următor. Mulțumită activității tatălui meu, care a lucrat la Clubul Steaua, chiar în perioada în care a câștigat Cupa Campionilor, i-am cunoscut de la 10 ani pe Gabi Balint, pe Victor Pițurcă, pe Emeric Ienei, toată generația aceea cu Lăcătuș. Ei, primul lucru, nu mă întrebau până acum câțiva ani de zile «ce faci tu», mă întrebau «ce face taică-tu». Am mirosit și la 10 ani mi-am dorit să devin reporter sportiv, dar în 1983, un mucos de 10 ani, ce să îți imaginezi?!

Taică-miu mi-a spus «băi, băiatule, tu vrei să ții semințe în ziare?! Pune mână, fă o meserie». Degeaba știam eu cu româna, prin urmare am intrat la o facultate tehnică, după Revoluție, am mai stat un an, după care m-am dus la jurnalism. La 18 ani, în 1991, începeam să scriu, în 1992 am ajuns la Revista Cuvântul, unde în 1992, când a câștigat Ion Iliescu, mă duceam la secțiile de votare, puneam întrebări, dar eram pe partea asta de sport. De la început m-am ocupat de pagina de sport.

( CITEȘTE ȘI: CUIBUȘORUL LUI CRISTI BRANCU, DE LA PRIMA TV, CONSTRUIT PE TERENUL NEVESTEI. CUM AU DECIS CEI DOI SĂ-ȘI RIDICE VILA )

Realizatorul emisiunii EXCLUSIV VIP, la mijloc între Leni și Gheorghe Hagi: „Lasă, că îți trag un glonț în picior!”

Cristi Brancu: Au fost și cazuri interesante, apropo de sport, prima soție a lui Gheorghe Hagi, Leni Hagi, prin intermediul lui George Stanca, a ajuns la Revista VIP ca să povestească motivele despărțirii. Domnul Stanca a avut o idee, să provocăm o întâlnire, la un meci al echipei naționale, între soție, încă soție, că nu divorțase, și Gică Hagi. M-a trimis pe mine, a zis că mă descurc eu, ocazie cu care Gică Hagi n-a mai vorbit cu mine, crezând că eu am pus treaba la cale.

Dar acum Dumnezeu să-l ierte, eu acolo am fost doar “împușcați-l pe mesager”. Mă duc cu ea pe stadion, începuseră toți să vuiască, Victor Becali, toți apăreau în jurul ei, eu cică să o ascund, tot stadionul cred că știa. M-am dus, am dus-o la cabină, după care Gică a ieșit într-o busculadă foarte mare. Giovanni a zis «am eu grijă de ăla care a făcut chestia asta». Dar omul care a făcut-o a uitat să spună că nu puștiul a făcut-o. Aveam 20 de ani, nu eram chiar atât de genial și pervers în 1993. Dar cu siguranță a fost o chestie, în care a fost cu busculadă, «lasă, că îți dau eu, lasă, că îți trag un glonț în picior» și așa mai departe.

CANCAN EXCLUSIV: Te-ai împăcat cu domnul Hagi, ulterior?

Cristi Brancu: Nu, nu s-a nimerit. O singură dată cred că a mai fost o singură treabă, a dat un interviu, dar nu ne-am întâlnit și nici nu am încercat să fac această împăcare. Lumea este foarte mare, putem să trăim și fără să coabităm. Dar dacă ne-am întâlni, eu aș spune «bună ziua», cred că și domnia sa. Au trecut doar 30 de ani de la secvența asta. Dar și după aceea, toate povestirile pe care le-a făcut fosta doamnă Hagi au fost în urma unei înțelegeri care a existat. Repet, mucosul nu putea să fie atât de diabolic de la o vârstă fragedă.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.