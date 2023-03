Scărlătescu și Andre, la cuțite! Chef-ul, acompaniat de Doina în războiul cu cele două concurente de la America Express: „Râzgâiate”

Competiția „America Express” a ajuns pe ultima sută de metri. Doar patru echipe au mai rămas în joc, iar lupta este una strânsă. Cum finala este aproape, probele sunt tot mai dificile, iar asta a înțeles, pe pielea ei, Andreea Bălan. Una dintre probe i s-a părut prea periculoasă artistei, așa că a refuzat să o facă. Gestul cântăreței i-a revoltat pe Doina Teodoru și Cătălin Scărlătescu. Cei doi nu s-au mai abținut și au răbufnit.

Ultima ediție a emisiunii „America Express” a adus un joc de amuletă. Trei echipe s-au calificat, printre care și cea formată din Andreea Bălan și Andreea Antonescu. Proba nu a fost una deloc simplă. Echipele trebuia să meargă pe o bicicletă, mai atipică, pentru a aduna mai multe piese de domino supradimensionate.

Andreea Bălan a pășit cu încredere la începutul probei, dar, pe parcurs, s-a răzgândit. Blondina era la un pas de a cădea de pe bicicletă, așa că s-a oprit și a renunțat la probă. Cântăreața a explicat că recent a avut parte de o accidentare ce a marcat-o, așa că nu își dorește să se mai lovească, motiv pentru care a refuzat jocul.

Decizia ei i-a revoltat pe Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru. Cei doi nu au intrat la jocul de amuletă și au fost supărați atunci când au văzut că una dintre echipele calificate a renunțat. Aceștia au spus că echipa Andre a ocupat degeaba un loc în joc, dacă nu au vrut să îl ducă până la capăt, furându-le lor șansa la amuletă.

„Noi ne-am fi dorit foarte tare să întrăm la joc și mi se pare complet aiurea. Pentru ce să ții un loc, dacă nu vrei să faci jocul. Știi ce mi se pare mie? Că sunt puțin răzgâiate și vor la finală. De ce am venit aici?”, au declarat Cătălin Scărlătescu și Doina.

Motivul pentru care Andreea Bălan a renunțat la probă

Decizia Andreei Bălan de a renunța la probă a uimit pe toată lumea. Însă, vedeta și-a explicat atitudinea și motivul pentru care a oprit jocul. Se pare că înainte de „America Express”, cântăreața a avut parte de o accidentare pe role. Cântăreața a căzut și s-a lovit destul de rău la față, având nevoie de o intervenție chirurgicală.

În timpul probei, bicicleta pe care o conducea Andreea Bălan era pe punctul de a se răsturna. Artista s-a speriat, a retrăit accidentul și s-a oprit din teama de a nu suferi un alt accident.

„Am început să merg pe alei, în parc, și la un moment am luat o curbă, m-am împiedicat și spre finalul parcului mi-a căzut roata din spate, pe bordură, și am simțit cum toată bicicleta s-a dus așa, s-a înclinat, iar în fața mea erau două pietre mari.

Eu am căzut cu fața de bordură înainte să vin aici, pe role. M-am tăiat aici, la buză, și am avut nevoie de operație, pe masă, cu anestezie să fiu cusută aici. Probabil am prins frică și nu mai vreau să cad. Când am văzut că se clatină acolo și mă duc spre bordură, m-am speriat”, a spus Andreea Bălan.

