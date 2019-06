Deși Gabriela Cristea și Tavi Clonda au dovedit mereu că au o relație minunată, se pare că anumite probleme, nespuse până acum public, nu le-ar da pace. (Poți câștiga 10.000$ în fiecare lună!) Apropiați ai unuia dintre cele mai cunoscute cupluri de la noi au declarat, pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA, că nori negri ar amenința căsnicia frumoasei prezentatoare cu celebrul cântăreț. Tavi s-ar fi confesat prietenilor că s-a săturat să schimbe scutece și că ar vrea să se mai ocupe și de carieră… (CITEȘTE ȘI: TAVI CLONDA ȘI GABRIELA CRISTEA, CERTURI DIN CAUZA BANILOR: ”A FOST O TENSIUNE PUTERNICĂ!”)

Faptul că cei doi și-au cumpărat o vilă și acum au rate la bănci, că au doi copii mici care le consumă tot timpul, plus stresul legat de ideea că niciunul dintre ei nu ar avea în acest moment un serviciu stabil ar contribui la anumite tensiuni. Artistul este liber de contract de când soția lui a plecat de la Kanal D, el cântând în band-ul emisiunii prezentate de Gabriela.

“Se certau în toiul nopții”

Totodată, silueta vedetei s-a schimbat destul de mult, ea luând semnificativ în greutate ca urmare a nașterii. Per total, ar fi mai mulți factori care au făcut, spun sursele noastre, ca mici probleme să le roadă încet-încet relația.

“Se ciondănesc non-stop, iar el, decât să se enerveze, preferă să plece de acasă la evenimente mondene. Evident, ei spun tuturor prietenilor că trăiesc o căsnicie de vis, că totul este perfect, dar eu i-am auzit cum se certau în toiul nopții. Ea într-adevăr și-a îndeplinit dorința de a deveni mamă datorită lui Tavi, care este, de altfel, și un tată excepțional, dar se pare că pasiunea lor de la început s-a cam dus.

Degeaba pozează ei în ipostaze mega-fericite pe rețelele de socializare, când ea se vaită prietenilor că este supărată și când el pleacă la orice eveniment monden numai ca să scape de acasă”, a dezvăluit un prieten apropiat al celor doi, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA , a dezvăluit un prieten apropiat al celor doi, în exclusivitate pentru

“Tavi s-a consumat enorm în ultimii vreo patru ani”

“Au împreună acte, socoteli, împrumuturi etc… Acum mai au și doi copii… Nu va fi ușor … ori se vor despărți și va ieși scandal, un scandal chiar mai mare decât cu fostul ei soț, Marcel Toader, ori o vor duce pe picioare, dar cu ceva compromisuri. Iar Tavi s-a consumat enorm în ultimii vreo patru ani. Și totul pentru relație. De câțiva ani nu a mai scos nicio piesă, nu a mai lansat nimic. A stat numai cu nasul în scutecele copiilor. Are și el mândria lui. Ea, până la urmă, nu și-a luat dădacă și bonă la copii, ar trebui să priceapă că el este un mare cântăreț, nu un servitor în casă, și că și cariera lui este foarte importantă”, ne-a declarat un vecin al celor două vedete.

“Vreau să mă duc și eu la Eurovision”

De altfel, potrivit surselor citate, Tavi Clonda s-a confesat apropiaților: “Băi, nu mai suport treaba asta. M-am săturat să schimb pamperși toată ziua… Eu în ultimii doi ani nu mi-am mai văzut deloc de carieră. Am picat în jos în ultimii ani! Nu se mai poate! Vreau să mă duc și eu la Eurovision. Să încep iar să îmi revin pe plan artistic. E frumoasă și familia, dar gata, m-am săturat! O perioadă vreau să îmi văd de muzică. Să fac niște piese noi, să am concerte, să am evenimente, să fac videoclipuri…”

Tavi Clonda este un cântăreț român foarte apreciat. El s-a îndrăgostit de Gabriela când aceasta modera o emisiune la Kanal D. Cei doi au mai avut divergențe publice, în principal din cauza banilor. Gabriela Cristea și Tavi Clonda au devenit părinții unei fetițe prima dată pe 23 septembrie 2017. Cântăretul a asistat la venirea pe lume a bebelușei care a primit nota 10 la naștere și poartă numele Bella Victoria Margot Clonda. Cea de-a două fetiță a cuplului s-a născut în martie 2019 și a primit numele Thea Iris Selena.

