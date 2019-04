Tavi Clonda și Gabriela Cristea, certuri din cauza banilor: ”A fost o tensiune puternică!”

Tavi Clonda și Gabriela Cristea formează o familie minunată însă lucrurle nu sunt tot timpul roz. De-a lungul timpului, între cei doi soți au existat certuri din cauza banilor.

Se iubesc necondiționat, au două fetițe minunate și cariere înfloritoare. Totuși, în familia Clonda nu este tot timpul numai lapte și miere. De-a lungul timpului, între cei doi soți au existat certuri din cauza banilor. În timp ce Tavi Clonda își asumă mai ușor niște riscuri financiare, Gabriela Cristea este mai rezervată.

Motiv pentru care situațiile tensionate nu i-au ocolit pe Tavi Clonda și pe prezentatoarea TV.

„Eu m-am potolit cu cumpărăturile, dar înainte îmi cumpăram haine cot la cot cu Gabi. Noi avem un dressing imens, jumătate al meu şi jumătate al Gabrielei, plin cu haine, încălţări şi accesorii. Acum însă nu mai sunt aşa ahtiat după shopping, mă mulţumesc cu ce am sau cu ce primesc, şi îi cumpăr mai mult Victoriei.

Că tot vorbim de bani, trebuie să recunosc că m-am certat la un moment dat cu soţia mea din cauza banilor…Mă rog, s-a creat o tensiune când am cumpărat terenul unde ne-am făcut casa. Atunci am dat ultimii bani din casă pentru această achiziţie. Pur şi simplu am rămas cu puţini bani spre deloc. O săptămână a fost mai greu… Ei, Gabi nu a fost de acord să cumpărăm terenul când a făcut socotelile şi şi-a dat seama că rămânem fară niciun ban în casă. S-a panicat, i s-a făcut teamă, mai ales că ea are nişte traume cauzate de problemele financiare. Până la urmă am convins-o că ne descurcăm noi, că o să fie bine, şi am luat decizia bună împreună. Ea a trecut prin multe şi înţeleg de ce i-a fost frică la început. A fost o tensiune puternică atunci! A, dacă-mi aduc bine aminte, la fel s-a întâmplat şi când am cumpărat maşina”, a spus Tavi Clonda în cadrul unei emisiuni TV.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda au ales trei prenume pentru cea de-a doua fetiță

Gabriela Cristea și Tavi Clonda au ales trei prenume pentru cea de-a doua fetiță

Gabriela Cristea a născut duminică, 17 martie, în clinica privată Sanador, prin cezariană. Ea a adus pe lume o fetiţă, intervenţia chirurgicală decurgând foarte bine. Iar acum soțul prezentatoarei TV a dezvăluit celelalte două prenume pe care împreună cu Gabriela Cristea le-a ales pentru fetița lor. Semnificația prenumelor este una aparte!

„O cheamă Thea Iris Selena. Toate sunt zeiţe. Iris este şi zeiţă, pe lângă faptul că l-am ales pentru că este nume de floare şi Gabriela a venit cu această idee şi eu am îmbrăţişat-o. Este şi Zeiţa Curcubeului. Thea este zeiţa Luminii şi Selena este zeiţa Lunii. După aia am aflat că s-au legat cumva. Dacă Victoria este o prinţesă, Iris este o zeiţă. Pur şi simplu ne-a plăcut şi l-am ales. Ştiam de mult timp”, a mărturisit Tavi Clonda în cadrul emisiunii „Te iubesc de nu te vezi”.