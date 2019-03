Cristina Șișcanu a vizitat-o pe Gabriela Cristea la spital! Cum a găsit-o în salon, alături de Iris

Gabriela Cristea a devenit mămică pentru a doua oară, vedeta a născut o fetiță sănătoasă, care va purta numele Iris. Cristina Șișcanu a fost printre primele persoane care i-a făcut o vizită prezentatoarei tv, imediat după ce a adus pe lume cel de-al doilea copil.

Soția lui Mădălin Ionescu i-a dis un buchet de flori de primăvară și un mic cadou și a felicitate-o pentru minunea de fetiță pe care a născut-o. Cristina a făcut o postare și pe rețelele de socializare, unde a împărtășit fanilor despre cum a decurs vizita la spital. „Iris este superba, Gabriela arata minunat. Nici nu ai fi zis ca suferise o intervenție chirurgicală cu câteva ore in urma. Am făcut planuri de vacanța cu fetele, am vorbit despre botez, iar Iris a dormit liniștita … din când in când mai făcea grimase … probabil când nu era de acord cu ce discutam noi acolo.„, a transmis Cristina Șișcanu.

Primele declarații ale lui Tavi Clonda, după ce a devenit pentru a doua oară tătic

Tavi Clonda a mărturisit că au existat emoții în timpul nașterii, dar medicii și-au făcut treaba excelent, fetița este sănătoasă, iar acum fetele se pregătesc de externare.

„Sunt foarte fericit. Gabriela a venit cu ideea numelui şi ne-a plăcut foarte mult. Fetiţa este foarte bine, a păpat. Gabriela trebuie să înceapă mobilizarea după operaţie. Este bine. Am depăşit episodul Andreei Bălan, am înţeles că este un caz unic. Am avut emoţii diferite faţă de la Victoria. Totul este bine, suntem fericiţi. Cred că marţi sau miercuri va fi externată. A fost şi Victoria la spital, o să vină şi azi, vrem să facem cunoştinţă. Nu a băgat-o în seamă pe Iris şi pe drum jumătate de drum îi spunea numele, chiar dacă nimeni nu mă crede”, a spus Tavi Clonda la Antena Stars.