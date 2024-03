Scenarista lui Măruță a scris o carte despre viața ei. Dezvăluirile Cristinei

Îndrăznește să meriți cu scenarista lui Măruță. Omul din spatele show-ului de la PRO TV, care între timp a plecat de la emisiune, și-a asumat public să vorbească despre viața ei. A plecat de la emisiune la un alt departament, dar spune în articole scrise ulterior pe blogul personal că are amintiri frumoase din acea perioadă, așa că și-a asumat public să vorbească despre viața ei.

Fosta scenaristă a lui Cătălin Măruță, Cristina Maria Mazilu, a scris o carte în care își povestește viața. În cartea „Îndrăznește să meriți!”, aceasta face multe dezvăluiri. Unele picante, altele intime, dar toate vorbesc despre ce a trăit în ani de zile.

Cristina Maria Mazilu vorbește despre persoanele din viața ei, atât profesional, cât și personal, dar nu dă foarte multe detalii. Mai mult, aceasta nu vrea să răspundă la întrebarea pe care i-o pun mulți bărbați: Ce îți place?

Cartea scrisă de Cristina Maria Mazilu se numește „Îndrăznește să meriți!”. Aceasta a fost lansată în urmă cu o săptămână, în fața a 800 de persoane, iar tirajul s-a epuizat. Însă, tipografiile lucrează pentru a scoate o nouă ediție.

„Vine o zi când știi că ai dreptul la iubire și am scris-o în două săptămâni. De asta, dacă o citiți în prima ediție, sper să nu îmi judecați prea tare greșelile și repetițiile, acum le văd și eu.

Însă, mi-am asumat să o public așa pentru că, deși am scris-o în două săptămâni, sufletul meu o scrie de mulți ani și aveam nevoie de asta. Fix în acest context. Îmi doresc din toată inima ca volumul să ajungă la oricine are aceeași nevoie”, spune Cristina Maria Mazilu.