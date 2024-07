Scenariu halucinant: Andrei Versace, ucis din cauza unui politician?! Fratele lui face dezvăluiri bizare: „Sunt foarte multe ipoteze”

Moartea lui Andrei Versace a stârnit multe semne de întrebare în rândul apropiaților și nu numai. Bărbatul a fost găsit fără viață în apartamentul în care locuia, în sectorul 1 al Capitalei. Trupul neînsuflețit ar fi zăcut pe podea zile la rând, până când paznicul clădirii ar fi simțit un miros înțepător și a alertat autoritățile. Locuința influencerului era răvășită, toate lucrurile fiind aruncate în stânga și-n dreapta. Cauza exactă a decesului nu a fost stabilită încă, chiar dacă necropsia a fost finalizată. Este un proces mai lung, ținând cont că au fost luate probe și pentru a vedea dacă era sau nu sub influența unor substanțe interzise sau medicamente. Pe internet au apărut deja tot felul de scenarii legate de sfârșitul său. Ce spune, însă, fratele „Regelui Fițelor”?

Noi detalii ies la iveală în cazul morții lui Andrei Versace. Mihai, fratele decedatului, a intrat live pe TikTok, pe o pagină cunoscută intitulată Calu TV, unde a făcut mai multe dezvăluiri despre cum merge ancheta. Ar exista mai multe ipoteze care au ieșit la iveală după decesul celebrului influencer, însă una dintre ele îi pune pe mulți pe gânduri. În peisaj ar apărea și o presupusă legătură cu un politician, după cum a dezvăluit cel care a moderat live-ul pe platforma de socializare. De asemenea, moderatorul crede că moartea lui Versace nu a fost una accidentală.

Pe de altă parte, Mihai a ținut să precizeze că ficatul fratelui său era „praștie”, adică distrus. Acesta ar fi avut probleme serioase de sănătate de ceva vreme, iar analizele nu-i ieșeau prea bine.

Calu TV – „Din ce am văzut și ce analizăm de sâmbătă, am 5 zile pe subiect, am cules multe informații, dar una m-a dat peste cap. Am luat legătura cu băiatul de la IML care l-a ridicat sâmbătă, care l-a băgat în sac. I-am dat pozele pe care le-am primit, 4 sunt, cu brățara la mână. Angajatul de la IML care l-a pus în sac și care a văzut pozele, cu brățara care se pune la mână, zice că nu este Andrei Versace în pozele de la morgă. „Eu am luat pe altcineva din casă. Eu l-am luat pe el, dar ce văd în poze… nu are cum.” (n.r. i-ar fi zis angajatul lui Calu TV).

Plus că mama ta a vorbit ultima oară cu el joi. Sâmbătă este găsit mort, cu aerul condiționat dat la 17 grade. Cum să se descompună, mi-a zis băiatul ăsta de la IML? Cum, că la morgă te bagă la 3-5 grade în frigider. Poliția a spus că nu are semne vizibile pe corp, exterioare sau interioare, că ar fi fost lovit. Noi avem un cadavru pe care l-am analizat atent și e găurit. În lateral, la mâna dreaptă, e găurit. De ce se încearcă mușamalizarea, frate, că băiatul ăsta… Noi avem 100% că a fost ucis, otrăvit, tot, noi nu mergem că e de moarte naturală. Crede-mă din tot sufletul.”

Mihai, frate Versace: „În primul rând, el era foarte bolnav. El avea ficatul praștie dinainte. Deci analizele lui la ficat, era făcut praf, le avea de 35 de ori mai mari. Aia normală trebuie să fie, știi cum sunt, că arată parametrii acolo. Dar a lui era de 35 de ori mai mare, adică avea un început de ceva. Știi? Și i-a prescris doctorul ceva, și mama i-a mai dus să ia, dar probabil dacă nu se ținea de ele și combina cu băutură și ce mai combina el… Îți dai seama că nu i-au făcut bine. Ai înțeles?!

Scenariu halucinant în cazul morții lui Andrei Versace

Moderatorul live-ului susține că a luat legătura cu mai mulți experți, iar în urma discuțiilor avute și a presupunerilor, ei au constatat că Andrei Versace n-a murit accidental. A lăsat să se înțeleagă că alte persoane ar fi fost implicate. Pe de altă parte, fratele lui Versace spune că există numeroase variante și ipoteze în privința morții „Regelui Fițelor”, însă cert este că toate vor fi analizate de oamenii legii.

Calu TV – „Noi am vorbit cu polițiști, cu oameni din criminalistică, fel și fel de personaje. Tu știi că, un cadavru când este găsit într-un apartament mai întâi, la fața locului, când se sună la 112 vine salvarea, iar în fișa sau istoricul medical – dacă există – nu se mai duce la IML decât de către organele de anchetă judiciare, dacă se constată că ar fi moarte suspectă?”

Mihai, frate Versace: „Probabil.”

Calu TV – „Din această cauză s-a făcut IML, necropsia. Pentru că, în paralel, spun televiziunile, există un dosar de moarte suspectă.”

Mihai, frate Versace: „Da, probabil e suspectă. Până la urmă… Adică nu mă ascund sau ceva, acolo a dat neconcludent.”

Calu TV – „Absolut. Când ai un istoric medical, doctorul vine și scrie: „a murit și cauza”.

Mihai, frate Versace: „Da, este puțin dubios pentru că, da, era într-o stare foarte avansată de cum era.”

Calu TV – „Mulți au venit și au spus că o substanță, poloniu, este cea care te dezintegrează în felul ăsta. Otrăvirea cu poloniu.

Mihai, frate Versace: „Probabil, dar eu l-am recunoscut. Adică acolo, când m-am dus, l-am recunoscut din profil. M-am uitat cu greu, că nah… dar mi-am dat seama de trăsăturile lui puțin, la pomeți și la nas, că era el.”

Calu TV – „Dar tu cum îți explici, ca om care a văzut filme pe Netflix, la cinema, poate în viața ta ai participat la înmormântări, cum ți se pare ca mama ta să vorbească cu el joi, sâmbătă să fie găsit mort, la temperaturi de 17 grade, ținut 2 zile în frigider la IML…

Mihai, frate Versace: „Nu știu dacă avea geamul deschis. Știi că, dacă ai geamul deschis, (n.r. aerul condiționat) e degeaba.”

Calu TV – „Ținut 2 zile la IML, la frigider, și tu să nu mai poți să îl recunoști ca fiind fratele tău decât după trăsături. Tu cum îți explici chestia asta?”

Mihai, frate Versace: „Da.”

Calu TV – „Am intrat cu un doctor criminalistic, ieșit la pensie, a lucrat 15 ani la IML, în video pe whatsapp și mi-a dat toate detaliile. A zis că, în toată activitatea lui de medic, nu poate să spună că video, unde este găsit decedat, cu pozele de la IML este aceeași persoană. Nu există ca în 24 de ore să se întâmple așa ceva.”

Mihai, frate Versace: „Deci ce zici acum, că și-a înscenat moartea sau…?”

Calu TV – „Nu, ascultă-mă. Noi mergem pe alte premize. A avut multe anturaje, toată lumea bună de la București știe că a avut anturaje din toate păturile sociale. Și bogați, și săraci.”

Mihai, frate Versace: „Da, corect.”

Calu TV – „Domnul Rizea spunea ceva de un politician, acum câteva luni. În săptămâna premergătoare morții lui Andrei, cu 2 zile înainte să fie găsit mort, doamna Șoșoacă – care avem cunoștințe dintre prieteni – au declarat că se știau, vorbeau, se cunoșteau, erau prieteni și cu băiatul lui Șoșoacă, și chiar cu ea și-a dat telefoane. Doamna parlamentară iese pe interes și spune așa: „Domnule politician, care știți dvs cine sunteți, vedeți că avem filmări în perioada în care ați candidat să fiți prim-ministru, i-ați făcut s** o*** unui prim ministru actual, în funcție la vremea respectivă. Și la 2 zile îl găsim pe Andrei Versace decedat, care știm că avea anturaje și știm de la prieteni, din stânga și din dreapta, că ar fi deținut în telefonul lui niște filmulețe cu anumite personaje sus puse. Nu e prea mare coincidența pentru tine, ca om, nu ca frate, nu ți se pare dubioasă treaba asta?”

Mihai, frate Versace: „Îți dai seama, nu știu, îți dai seama, sunt foarte multe ipoteze. Dacă stai să le iei pe toate așa…”

Calu TV – „Ne-au intrat doctori și ne-au zis așa: la ciroză, când îți vomiți ficatul, nu e așa ceva. Trebuie să fie cubulețe, să fie închegate. A intrat multă lume și ne-a vorbit.”

Mihai, frate Versace: „Da. Or avea și…”

Calu TV – „Pe tine te-au chemat la audieri? Telefonul lui unde este?”

Mihai, frate Versace: „Păi încă nu, nici nu am intrat în apartament.”

Calu TV – „Știu, că apartamentul s-a sigilat după ce a fost ridicat de IML, poliția a sigilat. Dar lucrurile lui personale unde sunt? Voi, ca familie, nu ați întrebat?”

Mihai, frate Versace: „Păi, lucrurile… gen telefonul?”

Calu TV – „Da, telefonul, ceasul, aurul, poate avea cruciulițe, brățări.”

Mihai, frate Versace: „Nu, telefonul cred că e la ăia de la Omucideri, din ce am înțeles în mare.”

Calu TV – „Eu am sunat pe numărul lui normal, sună închis, dar pe whatsapp sună ca și când ar suna. Nu știu acum dacă e conectat la internet ca Poliția să prindă ceva mesaje, emailuri. Dar numărul normal este închis.”

Mihai, frate Versace: „Îți dai seama că și noi vrem să luăm telefonul și alea, dar…”

Calu TV – „Cine v-a anunțat pe voi, prima și prima oară, că a decedat? Cine v-a anunțat pe voi, familia?”

Mihai, frate Versace: „E, ne-a anunțat cineva apropiat.”

Calu TV – „Păi nu, că la TV spune că paznicul a sunat administratorul blocului, pentru că la blocul ăla, toate apartamentele care se închiriază au cheie de rezervă la administrație.”

Mihai, frate Versace: „Da, cheia lui era pe afară.”

Calu TV – „Alții spun că era cheia pe afară, alții spun că a venit proprietăreasa…”

Mihai, frate Versace: „Păi nu, cheia lui era pe afară pentru că o lăsase el, ca să vină o… prietena lui sau cu cine… mai era o tipă, nu știu, nu o cunosc.”

Calu TV – „Păi de unde știți chestia asta, dacă tipa nu a confirmat?”

Mihai, frate Versace: „Păi nu, mama știe de chestia asta, că a lăsat cheia pe afară, mi se pare că au vorbit. O lăsase pe afară ca să îi aducă niște suc și apă, ceva de genul. Pentru că ușa aia se închide în stil american, adică dacă ai uitat cheile înăuntru…”

Calu TV – „Da, știu. Are o bilă pe exterior și pe interior e clanța.”

Mihai, frate Versace: „Exact. Și o lăsase pentru ea, să vină să… Că el nu mai putea să iasă din casă, nu prea mai ieșea. Îi tremurau mâinile.”

Calu TV – „Păi și mama ta nu a fost curioasă să o sune pe fata aia, să se întâlnească?”

Mihai, frate Versace: „Păi, îți dai seama, dacă nu dă de ea… Nu știu, nu a mai dat de ea, nu știu că nu am mai vorbit subiectul ăsta. E răvășită și ea…”