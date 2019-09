Scene de groază în Iași. Un bărbat a atacat cu furca un părinte care a încercat să apere niște copii

Scene de groază au avut loc în Iași, când, un bărbat de 63 de ani a atacat cu furca un părinte în plină stradă. Cel din urmă a încercat să apere un copil care a fost bruscat de agresorul beat, după ce s-a luat de mai mulți copii care se jucau pe strada pe care locuiește bărbatul.

Părintele unuia dintre copii a văzut toată scena și i-a cerut explicații lui Eugen Lucaci, pentru gestul lui. Bărbatul, care ar avea probleme psihice (din spusele vecinilor), nu a stat prea mult pe gânduri și a pus mâna pe o furcă, a început să înjure și să se îndrepte amenințător către părinte, scrie bzi.ro.

“A lovit un copil care era pe bicicleta. Am mers sa-l intreb de ce a facut asta, iar atunci m-a atacat cu furca. De fata era si fiul meu care tipa speriat. A intrat cu furca dupa mine in curte, dar am reusit sa il opresc. El are probleme psihice si nu are voie sa consume alcool, dar el consuma. De asta se ajunge aici. Toti copiii de pe strada asta sunt terorizati. Noi, vecinii, avem zeci de plangeri depuse la Politie de acest om. Are o condamnare de 6 luni de inchisoare cu executare, dar nu este definitiv. Acest om este un pericol public. Inteleg ca are probleme psihice, dar nu este normal sa fie lasat asa in libertate“, a spus tatăl atacat.

Polițiștii au intervenit și l-au imobilizat pe scandalagiu. A fost chemat și un echipaj medical care i-a acordat îngrijiri medicale, pentru că Lucaci a căzut după ce a plecat din curtea celui pe care voia să-l rănească.

“Politistii au fost sesizati printr-un apel la numarul unic de urgenta 112 despre faptul ca un barbat provoaca scandal in strada. Politistii au intocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de «tulburarea ordinii si linistii publice», iar cercetarile continua pentru stabilirea intregii situatii de fapt“, au precizat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Iași.

Potrivit aceleiași surse menționate mai sus, Lucaci a fost internat la Institutul de Psihiatrie “Socola” pentru tratament.