Scene interzise minorilor la „Românii au Talent”. A venit aproape dezbrăcată și a arătat TOT

În ediția aseară a emisiunii ”Românii au talent”, Florin Călinescu a trecut prin momente… dificile. Actorul a fost nevoit să își pună oichelarii pentru a urmări cu atenție sporită prestația artistico-erotică a vloggeriței Denisa Despa.

Denisa Despa (28 de ani) este vlogger de lifestyle, însă la ”Românii au talent” a venit cu un număr de dans provocator. Îmbrăcată foarte sumar, Denisa a demonstrat că are un control fantastic al mușchilor, executând câteva mișcări de dans inclusiv cu sânii, motiv suficient pentru ca Florin Călinescu să-și pună ochelarii.

”Parcă ești de la circa 14… Gazați-o, culcați-o la pământ! Încătușați-o! Distrugeți-i viitorul! După ce că mai avem vreo două-trei în țară… Ne-au tăiat pădurile, ne-au vândut fabricile, au privatizat tot… Au mai rămas Zamolxe, Babele și ea! Scumpa mea, mă plictisesc aici: cu viori, cu dansatori, cu coruri, cu tot felul de echilibristice.. Of, dacă te-ai sublima într-o sticluță mică, ca-n Aladdin, să frec puțin și să spui: Da, stăpâne! Sunt aici! Îndeplinește-mi orice dorință!… De-o lună am scris textul ăsta și n-aveam cui să i-l spun”, a comentat Florin Călinescu.