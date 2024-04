Scene şocante! Alex Dobrescu, fostul iubit al Cristinei Cioran, a agresat un reporter

Scene scandaloase în fața postului de televiziune Antena Stars! Alex Dobrescu, fostul iubit al Cristinei Cioran, a agresat un reporter. Fostul iubit al Cristinei Cioran l-a scuipat și l-a lovit pe Horațiu Tudor, jurnalist Xtra Night Show.

Imagini șocante în fața sediului Antena Stars! Potrivit jurnaliștilor de la spynews.ro, Alex Dobrescu, fostul iubit al Cristinei Cioran, și-a făcut apariția joi, 18 aprilie la sediul televiziunii. Rujat și vizibil agitat, designerul a agresat fizic un reporter. Mai exact, persoana vătămată este celebrul reporter de la Xtra Night Show, Horațiu Tudor. Jurnalistul a fost scuipat și lovit de către individ.

Scenele scandaloase în care Alex Dobrescu a agresat un reporter au fost difuzate în ediția de noaptea trecută a emisiunii de la Antena Stars. Totul a pornit după ce designerul i-a trimis un mesaj lui Horațiu Tudor. Bărbatul a precizat în mesaj că își dorește să o roage pe Cristina Cioran să îi aducă hainele pe care el le mai are la ea acasă. Mai mult, creatorul de modă a menționat că-și dorește să recupereze și buletinul și certificatul de deces al mamei sale.

Mai mult, Alex Dobrescu a menționat că își dorește să-i trimită fiicei sale prin intermediul echipei de la Antena Stars suma de 1000 RON. Reporterul i-a comunicat aceste informații Cristinei Cioran, iar fosta prezentatoare TV a fost de acord.

Zis și făcut. După ce a vorbit cu Horațiu Tudor, Alex Dobrescu s-a prezentat în cursul zilei de joi, 18 aprilie la sediul Antena Stars să-și ducă mai departe înțelegerea. Din nefericire, lucrurile au scăpat de sub control. Cum a ajuns la platou, designerul și-a ieșit din minți. Bărbatul a început să tragă de portierele unor autoturisme parcate. La un moment dat, fără ca acesta să-i facă ceva, Alex Dobrescu a încercat să-l înjure pe reporter.

Ba chiar a ajuns să-l scuipe pe reporter, dar și să agreseze echipa de pază. Alex Dobrescu a avut un comportament surprinzător.

La scurt timp după ce instanța a respins cererea de prelungire a ordinului de protecție, Cristina Cioran a făcut apel, sperând ca ordinul de protecție împotriva fostului ei iubit să fie prelungit. Actrița spune că se teme pentru siguranța ei și a fetiței sale.

„Am demarat apelul, am echipă de avocați, pentru că m-am gândit foarte bine după seara trecută. Cred că m-am pripit puțin în a judeca eu la rândul meu, cred că într-adevăr nu au fost suficiente probe la dosar, eu nu am bănuit și nu am fost pusă niciodată în această ipostază, și atunci necunoscând zona aceasta, am decis să iau un avocat din oficiu, pentru că nu am avut nimic de ascuns. Credeam că e foarte simplu, credeam că probele video sunt suficiente, doar că nu au fost, pentru că ele nu au fost acceptate de instanță din varii motive. Dosarul acela a putut fi consultat acolo pe loc, poate că nu ar fi fost rău să cerem amânare pentru că ordinul mergea în continuare”, a declarat Cristina Cioran la Xtra Night Show.