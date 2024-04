Cristina Cioran, reacție vehementă după ce Alex Dobrescu a spus că vrea să îi ia fetița: „Aia nu este o casă în care poate crește un copil”

Deși lucrurile păreau că s-au liniștit între ei, Alex Dobrescu și Cristina Cioran au început recent un nou război. Cei doi sunt la cuțite și se atacă reciproc. De această dată, blondina a ieșit la rampă și a avut o reacție vehementă, după ce fostul ei partener a declarat că vrea să își crească fetița singur. Vedeta a dat de pământ cu tatăl fiicei sale și spune că acesta nu ar putea duce o asemenea responsabilitate. Ce a declarat Cristina Cioran?

Alex Dobrescu și Cristina Cioran sunt în plin război. În urmă cu doar câteva zile, designerul a fost ridicat de oamenii legii direct din locuința actriței, asta după ce bărbatul a încălcat un ordin de protecție pe care blondina îl obținuse pe numele lui. Acum, Alex Dobrescu a reușit să își enerveze, din nou, fosta parteneră declarând că vrea să își crească fetița singur. Cristina Cioran a răbufnit când a auzit asta și a reacționat imediat.

Așa cum spuneam, în urmă cu doar câteva zile, la ieșirea din sala de judecată, Alex Dobrescu făcea câteva declarații ce au surprins pe toată lumea. Bărbatul spunea că ar vrea să o ia pe micuța Ema de la Cristina Cioran și să o crească singur. Declarațiile acestuia au enervat-o teribil pe actriță, care nu s-a putut abține și a reacționat imediat.

Cristina Cioran l-a făcut praf pe tatăl fiicei sale și spune că acesta nu ar fi în stare să își asume o asemenea responsabilitate. Mai mult, actrița a punctat că bărbatul nu are, în fapt, nimic, iar stilul lui de viață este unul haotic și total nepotrivit pentru un părinte.

„Fetița vrea să o ia el un an, să o țină el, că el o crește mai bine(…) Să stea ea acolo între cioburile lor, între mesele lor întinse și farfurii (…) Este un copil atât de mic și atât de vulnerabil.(…) E un copil, copiii au nevoie de mamă când sunt foarte mici.(…) Acolo sunt petreceri.

Aia nu este o casă în care poate crește un copil. Se face o anchetă socială, într-adevăr, la mine, la el. Dar el nu are forme legale undeva, el nu are casă, el nu are venituri, afacerile nu există. Despre ce vorbim?”, a declarat Cristina Cioran, în cadrul unei emisiuni TV.