Scene șocante la un priveghi din Iași. Ce s-a întâmplat când fiica a plâns pe sicriul mamei

Caz șocant într-o familie din satul Sârca, județul Iași. O femeie de 94 de ani a început să aibă semne vitale în timp ce rudele ei se pregăteau să o înmormânteze. Bătrâna suferise un accident vascular cerebral.

Rudele Elenei Țibuleac, o femei de 94 de ani din satul ieșean Sârca au trecut printr-o sperietură zdravănă. Îngrijorată că bătrâna nu răspunde la telefon de două zile, fiica acesteia a rugat o vecină să meargă să vadă ce s-a întâmplat cu mama ei. Vecina a găsit-o pe femeie căzută pe jos, în stare de inconștiență, și avea câteva flori în mână pregătite să le ducă la biserică. Fără a verifica dacă bătrâna este în viață, dacă mai respiră, acesta i-a spus fiicei sale că mama ei a murit.

„Am văzut că avea câteva floricele pregătite să le ducă la biserică, iar ea era căzută în casă. Avea tras pe ea doar un ciorap, probabil a vrut să se îmbrace și i s-a făcut rău, a făcut un AVC. Eu am fost aceea care am vorbit cu Marcica, fata ei, la telefon și am spus că e moartă, doar că nu m-am apropiat de ea. I-am zis să găsească o firmă de pompe funebre, poate vin cu oameni, să o spele, să o aranjeze. Fata ei a zis că a găsit firmă pentru sicriu, dar nu a găsit oameni pentru scăldat. S-a rugat de o vecină, că băbuca le spusese de înainte de cine vrea să fie scăldată când o să moară. Când a venit fata ei și a văzut-o căzută, a început să plângă, iar băbuca a reacționat, a strâns-o de mână și a deschis și un ochi. De vorbit nu a mai putut zice nimic”, a explică Ana Ailuțoaei, vecina care a găsit-o pe bătrână căzută în casă, potrivit BZI.ro

Vestea că femeia de 94 de ani a murit s-a răspândit rapid printre săteni. Preotul din Sârca chiar a respectat cu sfințenie tradiția și a tras clopotele la biserică. La scurt timp, fiica victimei a veni să-și vegheze mama și să înceapă pregătirile pentru înmormântare, urmând să o conducă pe ultimul drum. În timp ce își plângea mama, bătrâna a deschis ochii și a început să miște mâinile. Deși rudele și sătenii au crezut că au de-a face cu o minune divină, se pare că bătrâna care a ”înviat” a trecut prin chinuri groaznice.

„Fata ei a chemat salvarea, dacă a văzut că are pulsul atât de bun. Încă fiica ei m-a certat că nu am sunat la ambulanță, dar nu am vrut să intru, să pun mâna pe ea, că era lovită la cap și m-am gândit că cine știe ce i s-a întâmplat. Ei i-a furat cineva recent pensia, a intrat în casă peste ea. Ne-am gândit că dacă și acum a bătut-o cineva. Femeile de prin sat chiar ziceau că să o spălăm și să o îmbrăcăm noi până vine fata ei de la Iași. Nu am vrut să fac asta, pentru că numai familia știa pe unde avea puse ea lucrurile pentru înmormântare. Venise și părintele, l-a anunțat deja pe clopotar, iar luni, la amiază, i-a tras clopotele. Era o zarvă în tot satul că a înviat mătușa. Luni după-amiază, s-a spovedit lumea. M-am întâlnit cu o familie și a întrebat de unde vin și se întorceau de la priveghi, doar că ea era la spital”, a mai explicat vecina.