Schimare importantă în televiziune! Am aflat cu cine a fost înlocuită Andreea Mantea

Andreea Mantea a fost înlocuită. Mihai Mitoșeru a dezvălui cu cine o să formeze noua echipă a emisiunii ”Se strigă darul!”, emisiunea al carei nou sezon va incepe, in curand, la Kanal D.(CITEȘTE ȘI: ANDREEA MANTEA A RENUNŢAT LA EMISIUNEA DE LA KANAL D…)

Mihai Mitoșeru a anunțat că odată cu noul sezon echipa ”Se strigă darul!” a suferit unele modificări. Așa că, din noua ediție, vedeta Kanal D va merge pe urmele celor mai frumoase nunți din România și nu numai alături Diana Rotaru. Tânăra originară din Republica Moldova a înlocuit-o pe frumoasa Andreea Mantea. Mihai Mitoșeru și frumoasa artistă de peste Prut se vor întrece, pe viață și pe moarte, în adunatul de daruri pentru tinerii căsătoriți.(NU RATA, AICI: MIHAI MITOŞERU A FĂCUT ANUNŢUL FERICIT LA DOI ANI DE LA CĂSĂTORIA CU NOEMI…)

Dianna Rotaru a debutat in mediul artistic din Romania ca solista in trupa Provincialii, cu albumul „Chitara Maița”. A lansat pana in prezent patru albume muzicale: „Numai cu tine”, „La vita e bella”, „Chitara Maița” si „Din inima Moldovei cant”. In republica Moldova a castigat numeroase premii – „Vocea anului”, „Cea mai sexy voce radio”, „Vip Fashion Artist”. A jucat in filmul „Culorile”, precum si in numeroase spectacole, in cadrul Teatrului Luceafarul din Chisinau. A prezentat si emisiuni de radio si televiziune, a fost gazda pentru doua editii Eurovision desfasurate in Chisinau.(CITEȘTE ȘI: CAMELIA MITOȘERU A SPUS ADEVĂRUL DESPRE…)