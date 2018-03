Daniel Ionașcu a suferit un accident rutier, marți (20 martie), pe austorstrada A1, la km32. Bărbatul a suferit mai multe leziuni la antebraț. El a fost transportat de urgență la Spitalul Floreasca din Capitală. Cea mai bună prietenă a victimei a spus adevărul despre starea de sănătate a bărbatului și a mărturisit că este foarte bine acum.

Camelia Mitoșeru ne-a mai declarat că nu o cunoaște pe iubita avocatului, Ana, și nici nu a vorbit niciodată cu ea.

“Daniel a fost operat, a avut mare noroc, acum este într-o stare foarte bună, domnul profesor l-a operat excelent, abia așteptăm să vină acasă și că îmi pare foarte rău pentru ce a pățit. Îmi doresc ca Daniel să fie sănătos, să cunoască o mie de fete, însă eu nu o cunosc pe această domnișoară, Ana, așa cum s-a spus. Nu am vorbit în viața mea cu ea, nu pot spune nici de bine, nici de rău de ea, pentru că nu o cunosc”, a declarat Camelia Mitoșeru în exclusivitate pentru CANCAN.RO, site-ul nr 1 din România.

Avocatul a pierdut controlul mașinii

„La data de 20.03.2018, în jurul orei 03.18, Sofei Ionut, in timp ce conducea un autovehicul pe Autostrada 1, in zona kilometrului 32, sensul de mers către București, din cauza vitezei neadaptate la condițiile de drum, ar fi pierdut controlul volanului și a intrat in partea spate a altui autoturism, condus de către Ionașcu Daniel Dumitru (avocat). În urma impactului a rezultat rănirea avocatului Ionașcu Daniel Dumitru, care a fost transportat la spital, pentru primirea de îngrijiri medicale”, se arată în raportul Poliției, potrivit observator.tv.