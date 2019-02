Schimbare majoră la „Bravo, ai Stil” de la Kanal D! Ilinca Vandici a făcut anunțul bulversant

Ilinca Vandici a răbufnit în emisiunea pe care o prezintă, “Bravo, ai stil!“, și a făcut anunțul care a bulversat pe toată lumea. Moderatoarea a făcut o schimbare majoră în ceea ce privește regulamentul concursului și anume că nicio concurentă nu va rămâne nepedepsită.

Totul s-a întâmplat în urma comportamentului Irinei, care a întârziat o oră, și nu a fost gata când au început filmările. ”Venim după o gală ce a avut un final mai mult decât controversat. Să le fac anunțul: hai să intre cele opt concurente! Am avut două eliminări în gală? Unde e Irina? O oră a întârziat Irina. Alexandra, tu ești bine astăzi? Eu știu că ai mei colegi te-au îngrijit și ți-au pus lavaliera. De ce ți-ai dat jos lavaliera? Cred că e momentul propice să fac un anunț care vă vizează pe toate în egală măsură.

Ce s-a întâmplat în platou, zilele trecute, și mă refer la plecările repetate ale Valeriei, având în vedere ce s-a întâmplat astăzi, ele nu vor mai rămâne nepedepsite. Astfel, oricare dintre voi va mai avea parte de astfel de ieșiri, abateri, vor trebui să-și asume consecințele”, a spus Ilinca Vandici.

Ilinca Vandici, despre lupta cu depresia postnatală: “Am vorbit cu un psiholog”

În vârstă de 32 de ani, Ilinca Vandici se consideră o femeie împlinită: are familia dorită și o carieră în care a bifat multe reușite. Prezentatoarea emisiunii “Bravo, ai stil” a devenit mămică pentru prima dată pe 23 iulie 2017, însă, fericirea trăită atunci a fost umbrită de depresia postnatală. Ea a acceptat să vorbească recent despre acea perioadă complicată și a mărturisit că a reușit să o depășească după ce a cerut ajutorul unui psiholog.

"Am vorbit cu un psiholog despre asta. Mi-au explicat oameni care se pricep la asta și sunt în domeniu care sunt nevoile pe care le are copilul. Bebelușul se liniștește și dacă îl țin piele pe piele. Am schimbat și laptele. Când m-am liniștit eu, s-a liniștit și el. M-a ajutat că am mers și la muncă imediat. Ai tendința să stai ca o cloșcă lângă copil. Te dedici cu totul copilului și uiți de tine ca și om. Am luptat și lupt în continuare pentru toate mămicile care au o carieră să-și dorească să meargă la muncă", a declarat Ilinca Vandici pentru VIVA!.

În cadrul interviului, vedeta de la Kanal D a rememorat trăirile pe care le-a avut în perioada dinaintea sarcinii, cât și cele de după ce fiul ei, Zian Ioan, și al lui Andrei Neacșu a apărut în viețile lor.

“În momentul în care ești însărcinată trebuie să te pregătești energetic, sufletește pentru tot ceea ce urmează să se întâmple. Să nu pierzi legătura cu Dumnezeu și să te rogi pentru tot ce e mai bun pentru tine și pentru copilul tău. Când eram însărcinată nu am simțit absolut nimic. Când am născut, zilele din spital au fost debusolante. Nu știam ce se întâmplă. Voiam copilul, dar nu știam cum să-l țin, cum să-l alăptez. Ascultam la tot ce îmi spuneau doctorițele, asistentele. Îmi era frică să nu-i fac ceva rău, să nu se întâmple ceva. La a doua zi de spitalizare toți membrii familiei plecaseră și mi-au adus copilul să alăptez. Am rămas doar eu cu copilul”, a mai povestit vedeta.