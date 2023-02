Schimbare radicală! Îți mai aduci aminte de Bogdan Ioan, câștigătorul Vocea României? Iată ce face și cu ce se ocupă acum 

În anul 2018, Bogdan Ioan ajungea pe scena „Vocea României”. Acesta a reușit să îl impresioneze pe Smiley, care l-a luat în echipa sa, iar mai apoi a uimit pe toată lumea reușind să câștige marele premiu în valoare de 100.000 de euro. Cum arată și cu ce se ocupă tânărul acum?

La aproape cinci ani de când a reușit să câștige „Vocea României”, Bogdan Ioan nu a părăsit scena muzicală. După terminarea show-ului, acesta s-a concentrat pe partea profesională, iar acum vine în fața celor care l-au plăcut cu o nouă piesă, ce se intitulează „Doar de la ea”. Artistul speră ca noua melodie să fie pe placul publicului și să surprindă plăcut pe toată lumea.

Deși nu a renunțat la pasiunea sa pentru muzică, Bogdan Ioan s-a schimbat în ultimii ani. Acesta vine în fața fanilor cu o nouă abordare muzicală, dar și cu un look diferit. Este încrezător în el, în talentul său, în noua piesă și speră ca viitorul să îi surâdă.

„Că tot vine vorba de versuri, «Doar de la ea» se poate traduce «datorită ei», fiind vorba despre felul în care te-a vrăjit acea fată pe care nu ți-o mai poți scoate din cap, iar tu nu te poți vindeca decât prin prezența ei. Este o piesă de dragoste, pe care o dedic ascultătorilor în luna iubirii.

Filmarea clipului pentru piesă, de care s-a ocupat Liviu Tanasoiu, a fost o experiență foarte tare. Videoclipul este unul dintre preferatele mele de până acum, datorită imaginii, dar și locației unde am filmat. Totul s-a legat foarte bine și abia aștept să văd reacțiile oamenilor în legătură cu piesa și clipul”, a declarat Bogdan Ioan, potrivit fanatik.ro.

Ce a făcut Bogdan Ioan cu premiul de la „Vocea României”

În urmă cu cinci ani, Bogdan Ioan reușea să impresioneze publicul larg și să devină astfel câștigătorul „Vocea României” 2018. Pe lângă titlu, artistul a încasat și un premiu frumos de 100.000 de euro. S-a bucurat foarte tare atunci când și-a văzut reușita, iar în ceea ce privește banii câștigați a fost destul de chibzuit cu ei.

Bogdan Ioan a decis ca o parte din bani să se ducă spre câteva acțiuni caritabile, iar restul i-a investit în pasiunea sa, muzica.

„Mi-am luat premiul de 100.000 de euro, dar n-am avut timp de nimic, am participat la niște acțiuni caritabile, dar nu vreau sa discut despre asta…. Am investit o mică parte din premiul câștigat, mi-am cumpărat scule pentru studio, niște microfoane. Investesc în mine, în ore de canto. Am început să avem concerte, evenimente în club și mă bucur că oamenii vin să mă vadă, să mă asculte cântând şi să mă vadă dansând”, declara Bogdan Ioan.

