Schimbări majore la Survivor România 2023. O nouă vedetă se alătură taberei ”Faimoșilor”

Apar primele schimbări majore la Survivor România 2023. După plecarea celor doi ”faimoși”, Mariei Constantin și Gheboasă, alți doi concurenți și-au făcut prezența pe insula din Republica Dominicană. Ce surpriză le-a pregătit Daniel Pavel, gazda emisiunii de la Pro Tv.

Duminică, 16 ianuarie 2023, doi concurenți au fost prezentați echipelor de pe insula din Republica Dominicană. După plecarea Mariei Constantin și a lui Gheboasă, Kamara și Alexandra Georgiana Ciomag au fost cei doi concurenți care și-au început aventura la Survivor România 2023.

Vezi și: TRAPPERUL GHEBOASĂ, BUN DE PLATĂ? A PĂRĂSIT SURVIVOR ROMÂNIA, IAR ȘEFII DE LA PRO SE GÂNDESC SĂ-L ”ARDĂ” LA BANI!

Primii care au aflat vestea au fost Ionuț Ieftimoaie și Andreea Moromete, cei doi concurenți trimiși în exil de către colegii lor. Nu mare le-a fost mirarea când l-au văzut pe Kamara. Cântărețul a spus ”da” provocării de pe insula din Republica Dominicană pentru fiul lui, Leon.

„Dacă aș ști deja ce urmează, n-ar mai avea farmec. E ca în viață. Sunt Kamara! Mă cunoașteți din trupa Alb Negru. Am venit la Survivor pentru băiatul meu, Leon, în primă instanță. Pentru mine mai puțin”, a declarat Kamara.

Mezina concursului, Alexandra Georgiana Ciomag, a venit cu forțe proaspete și cu o ambiție de neclintit. Tânăra s-a aventurat în experiența vieții ei.

„Numele meu este Alexandra Georgiana Ciomag, am 20 de ani, cred că sunt mezina echipei. Am venit la Survivor ca să îmi depășesc limitele și să am parte de cea mai frumoasă experiență de viață și, de ce nu, să câștig”, a spus Alexandra.

Câți bani primește Carmen Grebenișan pentru fiecare săptămână la Survivor România

Vezi și: ALIN CHIRILĂ, LA UN PAS SĂ RATEZE SURVIVOR ROMÂNIA 2023. CE PROBLEME A ÎNTÂMPINAT RĂZBOINICUL

Pentru că sunt nevoiți să se adapteze la condiții precare și să reziste tuturor provocărilor, concurenții au negociat foarte bine sumele cu care vor fi plătiți săptămânal, iar sumele nu sunt deloc de neglijat.

Faimoșii ar primi sume destul de mari pe perioada filmărilor. De exemplu, Carmen Grebenișan este singura dintre concurenți care încasează cea mai mare remunerație. Blondina nu a lăsat deloc garda jos și și-a negociat contractual „la sânge” cu Pro Tv-ul, drept pentru care primește 5.000 de euro pe săptămână, Potrivit Fanatik.ro.