Schismă totală între prințul Harry și Regele Charles al Marii Britanii. Fiul monarhului a refuzat clar

Deși a trecut ceva timp de când Prințul Harry și Meghan Markle au rupt legăturile cu Familia Regală, se pare că tensiunile încă nu au dispărut, chiar dacă Regele Charles a încercat o împăcare cu fiul său mai mic. Însă, Harry nici nu a vrut să audă și a ignorat gestul tatălui său. Expertul regal Duncan Larcombe a dezvăluit detalii din culisele conflictului ce mocnește la Casa Regală.

Potrivit spuselor lui Duncan Larcombe, Regele Charles a încercat să întindă o ramură de măslin către Prințul Harry. Însă, gestul acestuia a fost în zadar, căci Prințul a decis să ignore oferta de pace, fapt ce a atras o reacție subtilă a Regelui, care l-a pedepsit pe fiul cel mic. Ce s-a întâmplat între cei doi?

(CITEȘTE ȘI: PRIMA CONDIȚIE PUSĂ DE PRINȚUL HARRY PENTRU ÎMPĂCAREA CU REGELE CHARLES. EVIDENT, ARE LEGĂTURĂ CU MEGHAN MARKLE)

„Regele își pedepsește subtil fiul”

Regele Charles a încercat să dea uitării tot ce s-a întâmplat, toate acuzele și cuvintele dureroase și a făcut un prim pas către Prințul Harry. Chiar atunci când a fost încoronat, acesta a declarat că îl iubește pe fiul său cel mic, dar și pe soția acestuia. Însă, oferta de pace a fost refuzată de cel care a decis să rupă legăturile cu Casa Regală.

Mai mult, pe lângă faptul că Harry a ignorat pașii făcuți de tatăl său, acesta a făcut și unele dezvăluiri dureroase în cartea sa, fapt ce a atras mânia Regelui. Expertul regal Duncan Larcombe a dezvăluit că Harry ar fi fost „pedepsit” subtil pentru toate lucrurile pe care le-a făcut.

„Harry a spus unele lucruri profund dureroase despre [regina] Camilla și, cu toate acestea, regele continuă să corespondeze cu fiul său, chiar dacă nu direct.

Este remarcabil, într-adevăr, pentru că, atunci când Charles a devenit rege, a spus că îi iubește pe Harry și Meghan, ceea ce a fost o imensă ramură de măslin – pe care Harry a luat-o, a rupt-o în două și apoi l-a lovit cu ea.

Harry va trebui să treacă de oamenii în costume gri și să sară prin cercuri pentru a vorbi cu tatăl său. Este foarte distant, dar cred că acesta este un mod în care regele își pedepsește subtil fiul”, a declarat Duncan Larcombe, potrivit nypost.com.

(VEZI ȘI: CUM AU FOST SURPRINȘI PRINȚUL HARRY ȘI MEGHAN MARKLE ÎN CARAIBE, DUPĂ CE S-A ZVONIT CĂ DIVORȚEAZĂ. CE FĂCEAU DUCII DE SUSSEX PE STRADĂ)

„I-am spus să iasă afară”

În cartea pe care a lansat-o recent, Prințul Harry nu a avut niciun filtru și a dezvăluit cele mai negre conflicte de la Casa Regeală. Acesta nu a avut prea multe cuvinte de laudă pentru fratele său, mama sa vitregă Camilla sau Regele Charles.

Mai mult, Harry l-a numit pe William „dușmanul său de moarte”, în contextul în care în anul 2019 cei doi au avut cu conflict major ce a pornit de la Meghan Markle. Atunci, William a numit-o pe cumnata lui „dificilă”, „nepoliticoasă” și „abrazivă”, fapt ce a generat cu conflict monstru și chiar o bătaie între cei doi frați.

„Totul s-a întâmplat atât de repede. … M-a apucat de guler, smulgându-mi lănțișorul, și m-a trântit la podea. Am aterizat pe bolul câinelui, care s-a crăpat sub spatele meu, bucățile tăindu-mă. Am rămas întins acolo o clipă, amețit, apoi m-am ridicat în picioare și i-am spus să iasă afară”, a povestit Harry, în cartea sa.