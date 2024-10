Scorpioni în comenzile primite de pe Shein. Un alt video postat de o româncă s-a viralizat rapid!

Controversă ciudată legată de comenzile de pe Shein! Mai multe persoane au susținut că au găsit scorpioni în coletele de la companie. După ce o studentă și-a împărtășit povestea în mediul online, mai mulți oameni din întreaga lume au dezvăluit că s-au confruntat cu experiențe similare. De asemenea, scandalul a ajuns și în România, după ce o tânără a filmat animalul primit și a publicat videoclipul pe rețelele de socializare.

Shein este unul dintre cele mai accesate magazine online din lume. Oamenii sunt încântați să cumpere diverse produse la prețuri foarte mici, însă un scandal a luat cu asalt internetul, în ultima perioadă. Mai mulți oameni au publicat imagini cu scorpioni blocați în pungile cu articolele achiziționate de pe site.

Pe de altă parte, oficialii Shein au susținut că au fost respectate toate procesele de operare standard pentru evitarea unor astfel de situații. Iată răspunsul oficial transmis de reprezentanții companiei.

Primul caz în care un scorpion a ajuns într-o comandă de la Shein a fost semnalat de Sofia Alonso-Mossinger, o studentă de la Universitatea din Bristol. Tânăra a rămas uluită de prezența nevertebratului și a decis să facă publică experiența sa.

„Am crezut că este o jucărie – și apoi s-a mișcat. Am desfăcut fermoarul ambalajului exterior și am văzut ceva mișcându-se și am spus: ‘ce este asta?’. Credeam că visez (…) Simt că mă descurc cu păianjeni și alte lucruri, dar a fost înfricoșător să fiu în camera mea cu un scorpion la întâmplare.”, a mărturisit studenta, potrivit BBC.