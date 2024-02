Scriitorul și criticul literar Alex Ștefănescu a murit la 76 de ani! Este autorul „Istoriei literaturii române contemporane”

Este doliu cultural în România! Alexandru Ștefănescu, marele critic și istoric literar, a murit la vârsta de 76 de ani. Vestea tragică a fost făcută publică de către apropiații acestuia.

Duminică, 25 februarie 2024, Alexandru Ștefănescu s-a stins din viață. Conform apropiaților săi, de mai mulți ani, criticul și istoricul literar se confruntă cu grave probleme de sănătate.

Tragica veste a fost făcută public de către scriitorul Daniel Cristea Enache, un apropiat al celui mai important critic litera al României: ”O veste care îndoliază cultura română: a murit marele critic și istoric literar Alex Ștefănescu. Dumnezeu să-l odihnească”, a scris scriitorul.

Alexandru Ștefănescu s-a născut pe data de 6 noiembrie 1947, la Lugoj și a terminat studiile liceale la Suceava. A urmat cursurile Facultății de Limba și Literatura Română din cadrul Universității din București. Pentru o perioadă scurtă de timp a profesat la catedră – ca profesor, apoi s-a dedicat carierei în presa scrisă.

”Înainte de a începe să scriu, am compus versuri oral. Am fost un creator… folcloric. Bineînțeles, solitar. Abia la cincisprezece-șaisprezece ani am început să înregistrez în poeme ceva din felul meu de a fi. Am citit mult încă din primii ani de școală. Textele mă transportau, mă fermecau, îmi răvășeau sufeltul. Am descoperit astfel o nouă putere, mai subtilă decât cea a mâinilor”, declara criticul istoric în urmă cu ceva timp – pentru românialiterara.

După revoluția din 1989, Alexandru Ștefănescu a fost angajat pe postul de redactor șef al publicației România Liberă până în anul 2010.

A debutat în anul 1965, cu poezie – în ziarul ”Zori noi” din Suceava, iar în critică literară în anul 1970. Marele critic literar este autorul a numeroase volume de teorie literară, antalogii de literatură, proză, teatru și publicistică, printre care: „Bărbat adormit în fotoliu. Întâmplări” (2010), „Cum se fabrică o emoţie” (2010), „Texte care n-au folosit la nimic” (2014), „Jurnal secret. Serie nouă (2009-2015)” (2016), ”Istoria literaturii române contemporane – în perioada 1941-2000. În 2013 a apărut cartea „Convorbiri cu Alex. Ştefănescu”, de Ioana Revnic. Alexandru Ștefănescu era membru al Uniunii Scriitorilor din 1977.

