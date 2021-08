Se agită apele în lumea maneliștilor! Dani Mocanu, înregistrat în timp ce vorbea despre Florin Salam. „Crezi că eu sunt lăutar d-ăsta care-și ia bătaie”

Un nou scandal a fost pe cale să izbucnească în lumea maneliștilor, după ce Dani Mocanu a fost înregistrat în timp ce îl „bârfea” pe Florin Salam. Manelistul, foc și pară după ce a auzit ce s-a spus. A fost nevoie de intervenția lui Mircea Nebunu, pentru a calma spiritele.

Recent, un nou scandal s-a prefigurat printre maneliști. Dani Mocanu a fost înregistrat de Bocioc, un interlop din Țăndărei, în timp ce îl vorbea de rău pe Florin Salam. Filmarea a devenit virală pe Tiktok, iar „Regele manelelor” ar fi fost deranjat de spusele colegului său.

„Păi tu primești raport pe Facebook și mă întrebi pe mine și îmi vorbești pe nas, vere… Ce, ești nebun? Tu crezi că eu sunt lăutar d-ăsta ca Salam, care-și ia bătaie? Interesează-te mai bine de mine, trăiască-ți copiii…”, i-a spus Dani Mocanu lui Bocioc de la Țăndărei.

Dani Mocanu, clarifică situația

După ce filmarea cu el a devenit virală și a ajuns și la urechile lui Florin Salam, Dani Mocanu a ținut să clarifice situație. Într-un live făcut pe Favebook, acesta a explicat ce s-a întâmplat. A spus că întreaga poveste a fost scoasă din context și exagerată. Dani Mocanu a subliniat că nu are nimic cu Florin Salam, iar celor care caută să provoace scandal le-a transmis un mesaj „subtil” de amenințare.

”E la modă în România să fii șmecher și interlop pe Facebook, cum a încercat băiatul ăsta. Că s-a intervenit după aia prin niște prieteni, și-a cerut scuze, și el și tatăl lui și familia lui… Am făcut live-ul ăsta să nu creadă lumea că eu am lăsat ciocul mic în fața ăluia sau că am ceva cu Salam, că l-a băgat și pe omul ăla în discuție aiurea. Omul a tăiat filmarea, a decupat ce a vrut el, iar unde l-am luat eu puternic nu a pus.

Am auzit oameni întrebând: de când sunt lăutarii smardoi? În primul rând, eu nu sunt lăutar cap-coadă. Lăutari compleți sunt: Ștefan de la Bărbulești, Nicolae Guță, Florin Salam. Eu sunt jumătate lăutar și jumătate șmecher. Toți șmecherii din România care mă respectă, îi respect și eu la rândul meu. Dar șmecherii de pe Facebook, mă jur pe ce vreți voi că-mi dau tricoul jos de pe mine și ne batem unde vreți voi. Eu, lăutar, vă arăt că va bat!”, a spus Dani Mocanu.

Intervenție pentru a calma spiritele: „E prietenie totală”

Pentru a liniști apele și pentru a restaura armonia între Florin Salam și Dani Mocanu a fost nevoie de intervenția lui Mircea Nebunu, liderul clanului sportivilor. Acesta pare că a fost mediator între cei doi și a rezolvat întreaga problemă.

„M-au sunat și Dani Mocanu și Salam. Nu e nimic adevărat, n-are nimic Dani Mocanu cu Salam. Salam e number one în treaba lui, iar Dani Mocanu, la fel, își face treaba, și el e numărul 1 în ce face el. Dani Mocanu a spus că n-are nimic și nu-și permite să aibă glume cu Salam, niciodată. Salam, la fel, îl iubește pe Dani Mocanu și-l apreciază pentru ce face.

S-a pus repede pe Tik-Tok și s-a distribuit prea repede. Iar Salam s-a supărat. A fost discuția aia și băiatul ăla a înregistrat și a pus ce a vrut… fratele meu… mi-a spus că a făcut o glumă, a pus ce a vrut. S-a împăcat toată lumea, e prietenie totală”, a spus Mircea Nebunu.

