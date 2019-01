Se anunță cea mai mare nuntă din lumea lăutarilor! Fiul Corneliei Catanga se însoară cu aleasa inimii sale, o tânără din America.

Mare, sărbătoare mare în familia Corneliei Catanga! Fiul artistei se va însura cu aleasa inimii sale. Alina este o tânără născută și crescută în America. Luna viitoare ea va veni în București pentru a-și uni destinul cu Alexandru Pădureanu, iar apoi cei doi se vor întoarce pe tărâm american. (CITEȘTE ȘI: CORNELIA CATANGA, DISPERATĂ! CE A PĂȚIT ÎNTR-UN TAXI. APEL DISPERAT PE CONTUL PERSONAL DE SOCIALIZARE)

„Alina are o altă profesie, nu e artist, e din America, născută la New York! O să vină luna viitoare în Bucureşti! Şi apoi va urma să ne cununăm şi să ne întoarcem în America. Că acolo este şi visul meu să îmi urmez cariera artistică (…) Mama şi tata sunt extraordinar de fericiţi. Sunt în ţară de la Crăciun, am petrecut sărbătorile aici, dar mor de dorul iubitei mele!”, a declarat Alexandru Pădureanu pentru click.ro.

Cornelia Catanga a slăbit 13 kilograme de dorul fiului ei

Cornelia Catanga a slăbit 13 kilograme de când fiul ei i-a dat vestea că va pleca în Statele Unite timp de câteva luni. Acest lucru s-a întâmplat deja, iar artista a murit de dorul lui. Acum însă ea este extrem de fericită că puiul ei este acasă și se va însura. (VEZI ȘI: CORNELIA CATANGA VREA SĂ INTRE ÎN POLITICĂ: ”FAMILIA MĂ SUSȚINE!”)

”Nu mai pot mânca, nu mai pot dormi nopţile, de dorul lui. Am slăbit cam 13 kilograme, din momentul în care am aflat că pleacă. Eu i-am făcut bagajele, plângând, nici nu ştiam ce să îi mai pun în valiză, ca să nu îi lipsească nimic. Alexandru este mândria mea şi a soţului meu, Aurel Pădureanu. Este un pianist talentat, însă în România nu îi este recunoscut talentul, aşa că a plecat din ţară, cu speranţa că va ajunge star. Vorbim la telefon, însă îl vreau lângă mine. El m-a ajutat şi când mi-a fost rău şi am ajuns pe patul de spital, în urmă cu câteva luni, din cauza unor probleme cu tensiunea. Nu voi merge după el. Ce să fac acolo? Dacă treci graniţa, nu te mai recunoaşte nimeni, aici sunt artistă apreciată”, a declarat Catanga pentru Click.