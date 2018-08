Se anunță război în Moldova »» FC Botoșani nu ia în calcul decât varianta victoriei la Iași!

Rivalitatea fotbalistică dintre Politehnica Iași și FC Botoșani, singurele reprezentante ale Moldovei în liga I, va cunoaște mâine un nou episod.

De la ora 21:00 în Copou cele două rivale vor lupta pentru supremație în Moldova, iar duelul se anunță a fi unul pe viață și pe moarte, la fel cum au fost de altfel toate confruntările directe înttre cele două formații.

Formația lui Flavius Stoican nu trece prin cea mai bună perioadă, iar botoșănenii sunt deciși să speculeze momentul și să vină cu toate cele trei puncte din Copou.

„E un meci şi cu o altă încărcătură, şi mentală, şi dorinţele parcă ard mai puternic. E totuşi un meci de campionat. Am făcut decente în campionatul trecut. Au fost meciuri frumoase între noi şi partenerii noştri de la Iaşi. Să sperăm că anul acesta va fi fel, dar va fi un alt câştigător. Cred că în campionat anul trecut au câştigat lupta anul trecut, foarte strânsă. Anul acesta sper ca toţi care suntem implicaţi să purtăm revanşa şi să o şi obţinem. Eu cred că am învăţat din greşelile de anul trecut, sperăm să fim un pic mai maturi. E un pas înainte anul acesta la tot ce se întâmplă între noi şi sperăm să nu mai călcăm alături. Energiile se găsesc instantaneu la un asemenea meci. E un orgoliu poate justificat aşa… Suntem singurele echipe din zonă, ne dorim să reprezentăm cât mai bine zona noastră şi de aici apare acea adversitate pe care eu o consider pozitivă”, a declarat Costel Enache, antrenorul principal al FC Botoșani.

Tehnicianul a spus că presiunea la acest joc este atât pe elevii săi cât și pe cei ai lui Flavius Stoican.

„Presiunea este la amândouă echipele. Nu putem să spunem la un meci de fotbal, la un meci de campionat, să spunem că nu există presiune. Sigur, lucrurile sunt un pic mai pozitive din punctul nostru de vedere. Noi nu ne găsim niciodată linişte, avem obiectivele noastre şi la fotbal momentele bune trebuie duse la maxim. Încercăm să menţinem acelaşi nivel de joc, să găsim în jocul nostru aceleaşi repere, acelaşi mod de a ne exprima. Vorbim de oameni şi sunt momente în care, oricât ţi-ai dori, parcă lucrurile nu ies aşa cum trebuie. Cred în continuare mult în acest grup, cred în jucători şi eu ştiu că sunt capabili chiar de mai mult decât au arătat până în acest moment. Sper să aibă aceeaşi determinare şi cu astfel de determinare e aproape imposibil să pierzi. Suntem într-un moment bun şi eu cred că putem scoate un rezultat bun şi nu cred, sunt convins că vom scoate un rezultat foarte bun”, a mai spus Costel Enache.

Partida dintre Politehnica Iași și FC Botoșani va avea loc mâine de la ora 21:00, duelul fiind transmis în direct de Digi Sport, Telekom Sport și Look.