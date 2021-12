”Se comportă ca un cățel bine dresat”. Viviana Sposub și Nicoleta Dragne sunt la cuțite. Cele doua concurente de la „Bravo, ai stil! Celebrities” au răbufnit

Viviana Sposub și Nicoleta Dragne par să aibă ceva de împărțit. În această seară, 10 decembrie, în noua ediție „Bravo, ai stil! Celebrities” se încing spiritele între cele două concurente.

O nouă ediție a emisiunii „Bravo, ai stil” aduce un nou conflict între concurente. Protagonistele au fost Nicoleta Dragne și Viviana Sposub. Cele două și-au aruncat vorbe dure, iar spiritele s-au încins în platou.

Conflictul a pornit în urma acuzațiilor pe care Nicoleta Dragne le aduce la adresa telespectatorilor care urmăresc competiția „Bravo, ai stil! Celebrities” din fața micilor ecrane, dar care nu întârzie să-și exprime parerea pe rețelele de socializare. Nicoleta susține că este acuzată pe nedrept de telespectatori din cauza Vivianei:

”Așa cum vorbești la testimoniale, așa să ai curajul să vorbești și cu mine față în față. Este vorba de cum spui niște chestii și pot fi interpretate acasă. În platou, ea se comportă că un cățel bine dresat și când nu suntem noi de față, își arată ghearele”, declară Nicoleta Dragne.

Viviana Sposub nu a rămas indiferentă la cele spuse de Nicoleta Dragne, iar reacția ei a fost pe măsură: ”Nu poți să spui acum că din cauza mea ați primit mesaje… ar trebui să vă uitați la comportamentul vostru și de ce anumiți oameni vă dau anumite mesaje”, a spus Viviana.

Mădălina Pamfile a părăsit platoul de filmare

Să nu uităm totuși că „Bravo, ai stil! Celebrities” nu este o competiție doar despre ținutele pe care concurentele le poartă. Într-un loc unde sunt multe femeie și discuțiile sau certurile sunt pe măsură. Replicile acide, sarcasmul și ironiile fac parte din show, iar cele care râvnesc la marele premiu se descurcă de minune.

Un alt schimb de replici a avut loc între Nicoleta Dragne și Mădălina Pamfile, iar mărul discordiei pare să fie niște mesaje vocale pe care Mădălina Pamfile le-a trimis către Ioana Filimon, concurenta ce a fost eliminată edițiile trecute. Nicoleta Dragne o acuză pe brunetă ca se victimizează doar pentru a câștiga simpatia publicului, iar în realitate lucrurile stau total diferit:

„După doua săptămâni deschide discuția. S-a folosit de Ioana și mă refer la episodul care s-a difuzat pe post pentru a se victimiza să întoarcă oamenii împotrivă Ioanei. Tu știai că Ioana nu a vorbit despre familia mea. Ai spus că din cauza faptului că Ioana a vorbit despre familia ta, oamenii cred că tu stai cu un moș, că stai pentru bani sau prostii de genul.

Tu te-ai dus la testimonial să spui că te plimbi cu yachtul iubitului. Sunt vocale date de tine către Ioana în care ai spus că nu te deranjează din ce a spus numai că nu vrei să se discute despre acel subiect dintr-un anume motiv. Vrei să pun vocalele Ioanei, n-aș face asta pentru că nu sunt că tine. Eu nu am șantajat-o, eu am forțat-o să spună adevărul de asta a și zis: mă șantajezi?”, a spus Nicoleta Dragne.

Mădălina Pamfile a părăsit platoul de filmare, după acuzațiile ce i-au fost aduse.

„Și eu uitându-mă la mine, pe televizor, mi s-a părut ca le-am luat cam exagerat, încărcată emoțional, aveam draci pe mine. N-o să stau să mă…una la cap. Asta mi se pare foarte josnic. Adică, eu când îți dau un mesaj și îți explic o situație, vezi că pot s-o dau, dar n-o dau, adică eu să tac din gura ca să măcăni tu!”, a spus și Mădălina Pamfile, după scandal.

Sursa foto: captura YouTube