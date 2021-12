CANCAN.RO a aflat, în exclusivitate, cât de cuminți au fost și ce au primit vedetele de la „Bravo, ai stil!” de Moș Nicolae. Show-ul nu duce lipsa intrigii și a personajelor de pomină, chiar dacă e la al șaptelea sezon. După numeroase dispute între concurente, spiritul sărbătorilor își face însă simțită prezența, iar Moș Nicolae a avut grijă de fiecare în parte. Cel mai „norocos” pare să fi fost Maurice Munteanu! Declarațiile exclusive ale juratului stau mărturie!

Au fost sau nu cuminți vedetele trustului Kanal D? Reporterul CANCAN.RO a intrat în culisele show-ului „Bravo, ai stil!” și a aflat cu ce au fost răsfățați jurații, dar și Ilinca Vandici și Victor Slav.

“Am primit o trupă de băieți, 35, care au venit la ușa mea aseară goi…”

De departe, cel mai „norocos” pare să fi fost Maurice Munteanu! În stilul caracteristic, cu mult umor, juratul a devoalat ce a primit cadou. În glumă! Ulterior, a „dres” busuiocul și a răspuns sincer și fără nicio urmă de sarcasm.

“De Moș Nicolae am primit o trupă de băieți, 35, care au venit la ușa mea aseară goi. Glumesc! Am primit o carte de la mama, tot de la mama am primit niște decorațiuni vintage de Crăciun, nu știu unde le-a găsit, erau foarte frumoase…”, ne-a declarat Maurice Munteau.

“O nouă dimineață, un dar minunat de la Dumnezeu!”

La polul opus, cel mai nou jurat al show-ului, fotograful Tibi Clenci, se bucură de viață fără a aștepta nimic în schimb. Tibi nu se declară impresionat de lucrurile materiale, ci mai mult de darurile cerești primite zi de zi.

„Viața e frumoasă chiar și atunci când nu primești. De dimineață m-am trezit și uite o nouă dimineață, un dar minunat de la Dumnezeu, un nou început, pe lângă dulcegăriile pe care le-am primit, un pupic de la nevastă-mea, o vorbă frumoasă, o palmă discretă acolo unde trebuie…”, ne-a dezvăluit Tibi Clenci.

Spiritul matern își spune cuvântul în cazul Ilincăi Vandici

De cealaltă parte, Ilinca Vandici pare să nu fi fost nici ea uitată. Însă, așa cum era normal, prezentatoarea TV mai mult a dăruit, decât a primit. Fapt ce o împlinește și mai mult!

“Am primit un parfum, o pereche de pantofi sport, dar în schimb am făcut foarte multe cadouri, mult mai multe decât am primit! (…) Zian a primit hăinuțe, a primit un bord de mașină cu volan, cu cheie, cu schimbător de viteze, cu oglinzi laterale și așa mai departe… a primit o navetă spațială, o mașinuță spațială, că-i fascinat de treburile astea, de astronauți, dulciuri și cam atât!”, ne-a declarat prezentatoarea TV.

Raluca Bădulescu, daruri luxoase

Pasionată de accesorii și outfituri scumpe, Raluca Bădulescu ne-a mărturisit că a fost cadorisită cu o blană naturală de vulpe: „De la Moș Nicolae să știți că am primit o haină de blană (…) o vulpe, că mie îmi plac mult și vulpile…”

Cel mai „obraznic” pare să fi fost Victor Slav, care n-a primit decât o pereche de jeans. Însă, recunoscător din fire, fostul „Vultur de noapte” s-a declarat mai mult decât mulțumit.

