Se gândesc la cel de-al treilea copil? Dialog între Cabral și Andreea Ibacka: ”De ce nu sunt gravidă? Nouă așa ne place”

Se gândesc la cel de-al treilea copil? Cabral și Andreea Ibacka au avut un dialog care a ajuns pe rețelele de socializare, spre deliciul urmăritorilor.

Cabral și Andreea Ibacka formează un cuplu din showbizul românesc extrem de îndrăgit. Cei doi își țin la curent urmăritorii de pe rețelele de socializare cu activitățile pe care le întreprind aproape zilnic. Recent, soția prezentatorului TV a postat un dialog între ea și Cabral, după ce locuința lor a intrat în renovări. Potrivit discuțiilor, Andreea Ibacka era gravidă ori de câte ori au început lucrările la casă, iar, de data aceasta, și-a întrebat soțul dacă are în plan să devină părinți pentru a treia oară.

Andreea Ibacka: ”Ce faci aici? Iar stai degeaba?”

Cabral Ibacka: ”Uite că editez, lucrez, muncesc, nu mai știu de capul meu”

Andreea Ibacka: ”Dar tu știi ce e în casa asta? Cu câți oameni avem, câte dezastre se întâmplă în același timp. Eu mă întreb: De ce nu sunt gravidă? Nouă așa ne place”

Cabral Ibacka: ”M-am ocupat de camera fetiței să fie frumoasă”

Andreea Ibacka: ”A, credeam că te-ai ocupat să fiu gravidă”

Vezi și ANDREEA IBACKA, DEZVĂLUIRI DESPRE PROBLEMELE DE SĂNĂTATE ALE BĂIEȚELULUI EI: ”E MAI GRAV DECÂT A FOST LA NAMIKO”

Andreea și Cabral Ibacka au devenit, recent, părinți

Recent, Andreea Ibacka a născut, iar Cabral a devenit tătic pentru a treia oară. Partenera sa de viață a adus pe lume un băiețel. Micuțul a avut aproape trei kilograme și jumătate la naștere și a primit nota zece din partea medicilor.

„Am fost copleșită de foarte multe mesaje și emoții. Vă muțumesc din suflet! Am născut! Cabral, eu nu mai sunt grasă! Nu știu despre tine… Marți s-a întâmplat minunea din viața noastră. Am intrat în travaliu, așa cum mă așteptam, așa cum nu eram sigură că o să mi se întâmple pentru că prima oară în 41 de săptămâni nu a vrut să fie. M-a dus soțul, sunt singură la maternitate, așa cum se întâmplă în perioada asta. Suntem foarte bine, atât eu, cât și bebe. Suntem mega fericiți, suntem niște norocoși. (…) Bebe ste incredibil, este un băiețel super cuminte. Nici nu știu cu cine seamănă, cu taică-su în niciun caz. Mănâncă, doarme, e foarte liniștit. La naștere a avut 3.420 de grame și 52 de cm, nota 10, premiant. Astea sunt întrebările clasice, din oficiu am dorit să răspund”, a scris Andreea Ibacka pe social media.

Sursă foto: Instagram