Se însoară Bebe Cotimanis pentru a treia oară? Ea este femeia care l-a acaparat

Dragostea nu are vârstă, iar Bebe Cotimanis este cel mai bun exemplu în acest sens. Are 64 de ani, dar o inimă de îndrăgostit. Tocmai de aceea există zvonuri conform cărora actorul s-ar putea căsători pentru a treia oară.

Bebe Cotimanis este îndrăgostit, din nou, iar femeia care ”l-a pus pe jar” se numește Iulia Dumitru și este actriț la Teatrul „Alexandru Davila” din Pitești. Ei s-au mutat împreună și joacă în piesa „Old Love”. Bebe și Iulia au trecut, cu ușurință, peste momentele de discreție ale ”începutului” și apar de foarte multe ori în public. Cei care i-au văzut împreună spun că se bucură de fiecare moment, cu atât mai mult cu cât îi unește și o pasiune comună, teatrul. Bebe Cotimanis a fost căsătorit de două ori și are doi copii: Adela – 31 de ani – şi Ştefan – 18 ani.

Bineînțeles, au apărut imediat zvonuri conform cărora Bebe Cotimanis va ”bifa” și cea de-a treia căsătorie.

De ce a plecat Bebe Cotimanis din juriul ”Românii au talent”

Într-un interviu, actorul a rememorat episodul plecării sale și a dezvăluit care a fost adevăratul motiv.

”Nu mi-a părut rău, Dumnezeu le aranjează pe toate. Am avut o pățanie ușor nefericită. Când juriul decide cine rămâne dintre două persoane, tu trebuie să te hotărăști. Era o fetiță, Nicoleta Iancu. Trecând în partea finală a concursului, după prima etapă când s-a prezentat singură, primăria orașului a hotărât să-i bage în spate și o trupă de dansatori, din care doi cam beți. Mihaela sau Andra m-a întrebat pe cine aleg. Iar votul meu a hotărât că ea nu merge mai departe. Fetița a început să plângă, m-a rupt. Mihaela a întrebat-o dacă-l iartă pe Bebe, ea a zis că niciodată. Nopțile mele nu au mai fost întregi, o vedeam mereu plângând”, a povestit Bebe Cotimanis pentru libertatea.ro.

”A avut legătură cu plecarea mea, am simțit o ușurare atunci. Am considerat-o extraordinară. Printr-o întâmplare, unul dintre concurenți a dispărut, iar Nicoleta a intrat în finală. Când eram în turneu la Turnu Severin, m-am trezit cu o puștoaică… mai bătrână cu un an. Ea era, Nicoleta. M-a iertat, înainte de spectacol. Jucam «D-ale carnavalului». A stat în sală și m-a aplaudat”, a mai spus îndrăgitul actor.

