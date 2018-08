Managerul interimar al Spitalului de Urgenţă din Craiova, Alin Demetrian, vrea să facă în curtea instituţiei ….un heleşteu. (Super oferte la accesorii gaming ) Fără să ceară aprobare, managerul a demarat lucrările, la sfârşitul săptămânii trecute. Conducerea Consiliului Judeţean a dispus însă demolarea construcţiei.

Lucrarea a fost începută în aceste zile, numai că nu are aprobare, şi nici acordul scris al reprezentanţilor Consiliului Judeţean Dolj, instituţia care deține în patrimoniu clădirile şi curtea spitalului.

„Nu s-a solicitat acordul nostru pentru această construcţie. Nu există o corespondenţă oficială, nu există nicio autorizaţie. I s-a pus în vedere domnului manager să oprească lucrările, să desfiinţeze urgent construcţia deja ridicată", a declarat vicepreşedintele Consiliului Judeţean Dolj, Cosmin Vasile.

Managerul s-a supărat pe ziariști

Supărat că i-a fost „distrus” heleşteul, managerul Alin Demetrian i-a ameninţat pe ziarişti că va schimba regulamentul şi nimeni nu mai are voie să filmeze sau să fotografieze ceva nici măcar în curtea spitalului. „Nu se mai face nimic! Aţi reuşit să îl opriţi din faşă. Vă mulţumesc”, a transmis Alin Demetrian ziariştilor craioveni.

“Da, ciudat să faci «un hâldan de strâns apa de ploaie» în curtea spitalului, dar aici eu îi acord prezumția de nevinovăție lui Demetrian Alin, căci poate nici el nu știe ce zic sau fac subordonații în numele lui, așa cum și eu am pățit când am fost director! Pompierul Valentin Ghiță doarme lîngă «obiectiv» si e pregătit cu furtunu să umple hâldanuuuuu. …nu te lasăm băiatule, mergi înainte indiferent de direcţie…show must go one !!!”, a comentat ironic Mugur Riza, medic de la Spitalul de Urgență din Craiova, pe pagina lui de socializare. (VEZI ȘI: PACIENT ȚINUT ȘAPTE ORE PE MASA DE OPERAȚIE, DE UN CHIRURG CARE A REFUZAT SĂ ÎL OPEREZE)