Se pregătește un film bazat pe serialul-fenomen Game of Thrones. Decizia luată de Warner Bros

Un film bazat pe îndrăgitul serial TV „Game of Thrones” se află în primele etape de dezvoltare, potrivit publicației americane Deadline.

Bazat pe seria de romane scrise de George R. R. Martin, serialul „Game of Thrones” a devenit un fenomen cultural global. Între 2011 şi 2019, cele opt sezoane ale serialului au adus audiențe uriașe și un număr record de 59 de premii Emmy.

Însă Warner Bros. a refuzat până în prezent să adapteze celebra franciză într-o producţie cinematografică, deşi scriitorul George R. R. Martin şi scenariştii serialului au discutat deja despre potenţiale lungmetraje inspirate din universul regatului fictiv Westeros.

Între timp, producătorii din Hollywood par că s-au răzgândit și pregătesc în secret cel puţin un film inspirat din „Game of Thrones”.

Citește și: FILMUL PE CARE ECHIPA DE CAMPANIE A LUI DONALD TRUMP ÎL VREA INTERZIS. ROLUL PRINCIPAL ESTE JUCAT DE UN ROMÂN

Producția filmului nu este sigură

Potrivit Deadline, deocamdată au avut loc doar discuţii preliminare despre un film „Game of Thrones” şi niciun star nu a fost încă ales pentru acest proiect.

Totuși, recentele schimbări de management de la Warner Bros. evidențiază dorința conducerii de a scoate în premieră un film după captivantul serial.

La fel stau lucrurile în cazul recentelor adaptări pentru televiziune ale unor francize cinematografice precum „The Batman”, „Dune” şi viitorul serial „Harry Potter”.

În ciuda ultimului sezon de „Game of Thrones”, care a lăsat fanii ușor dezbinați, autorul cărților și realizatorii serialului au anunțat pregătirea unei noi serii, „A Knight of the Seven Kingdoms”. Lansarea este programată pentru anul viitor, însă nu se cunoaște data exactă a apariției pe micile ecrane.

Citește și: NETFLIX VREA SĂ DEA LOVITURA CU UN NOU SERIAL-FENOMEN! POVESTEA TE ȚINE CU SUFLETUL LA GURĂ ȘI PROMITE SĂ RUPĂ TOPURILE