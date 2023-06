Se schimbă prețurile la raft! Alimentele care se ieftinesc în România

Veste bună pentru români! Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, joi, la începutul ședinței de Guvern, că urmează o schemă de reducere a prețurilor la alimentele de bază. Marile lanțuri de magazine au transmis, deja, Executivului o primă listă cu produse. Printre ele se numără pâinea, laptele, carnea, ouăle și multe altele.

Retailerii au făcut o listă cu alimentele de bază, apoi au transmis-o Executivului pentru a stabili reducerile. Premierul României a făcut un anunț important pentru toți românii, referitor la produsele care se vor ieftini. Este vorba de pâine, lapte, brânzeturi, carne, ouă, făină, mălai, ulei, legume și fructe proaspete. Mai rămâne de rezolvat un acord între marile magazine și Guvern, pentru o scădere garantată a prețurilor la anumite alimente. De asemenea, oficialul PSD a ținut să-i liniștească și pe producătorii români, spunând că această decizie importantă nu îi va afecta.

„Am primit răspunsul marilor lanțuri de magazine la propunerea noastră privind schema de reducere a prețurilor la alimentele de bază și vă pot spune că retailerii au transmis deja o primă listă cu produsele vizate. Avem astfel toate condițiile pentru ca în perioada următoare să finalizăm un acord sau un act normativ și chiar aș dori să le mulțumesc pentru promptitudine și pentru această abordare.

Asta înseamnă scădere garantată a prețului la unele produse de bază din gama celor indispensabile populației. Aici ne referim foarte clar la pâine, lapte, brânzeturi, carne, ouă, făină, mălai, ulei, legume și fructe proaspete. Va fi o scădere care nu va pune presiune pe producătorii români. Cred că românii merită din plin un asemenea gest sub forma unui efort comun al statului și al mediului privat”, este mesajul transmis de Marcel Ciolacu.

Această schemă va fi aplicată printr-o OUG, pentru că producătorii și procesatorii vor avea nevoie de o garanție că retailerii vor respecta acordul și nu vor impune alte taxe la raft, potrivit unor surse guvernamentale, notează Digi24. Lista de alimente a ajuns deja la Ministerul Agriculturii, unde va fi analizată și negociată, mai scrie sursa citată. De asemenea, perioada de aplicare a reducerii la adaosul comercial va fi de 6 luni.

Cum se vor face reducerile la prețurile unor alimente

Sorin Minea, președintele RomAlimenta, a făcut dezvăluiri despre acordul dintre Guvern și marile lanțuri de magazine, explicând în ce constă schema de limitare a adaosului comercial.

„Schema care este făcută la ora actuală, din punctul meu de vedere, este ok. Este vorba doar de limitarea adaosului comercial, prin adaos comercial în această situaţie înţelegându-se marja de profit. Procesatorul are o limitare a marjei de profit, nu a cheltuielilor şi a costurilor directe şi indirecte, care sunt ale lui, retailul are un adaos comercial, marjă de profit, maxim şi la el. Iar cifrele propuse mi s-au părut mai mult decât ok. Să aşteptăm ordonanţa, s-a discutat şi cu retailul prima discuţie, va urma şi a doua discuţie, s-a discutat şi cu mine schema. Pe mine ce mă interesează în schema aia, eu, ca industrie alimentară, nu sunt atins, nu mi se iau bani, ni se pune o limitare a marjei de profit care va fi civilizată, nu va fi niciun fel de problemă. Aceeaşi va fi şi pentru noi şi pentru supermarketuri”, a declarat Sorin Minea, la Prima TV.

