Se schimbă zilele de difuzare ale emisiunii Exatlon!

Ediția de aseară a concursului Exatlon, cea în care două echipe și-au disputat unul dintre cele mai importante premii săptămânale puse în joc, vila, a adunat în fața televizorului peste un milion de români.

In intervalul 19:42 – 23:29, Kanal D a fost postul de televiziune cel mai urmarit din toata tara, clansandu-se pe primul loc in topul audientelor, cu “Exatlon”. Duelul dramatic intre Doru Mesesan, de la Razboinici, si Yamato Zaharia, de la Faimosi, a strans in fata micilor ecrane, la Kanal D, peste 1.7 milioane de fani din intreaga tara.

Miercuri, in intervalul orar mentionat mai sus, Kanal D a inregistrat 6,6 puncte de rating si 15,5% cota de piata, pe targetul National.

De saptamana viitoare, “Exatlon” va fi difuzat patru zile pe saptamana, de joi pana duminica, de la ora 19:45. Incepand de saptamana viitoare, serialul “Mireasa din Istanbul” va putea fi urmarit trei zile pe saptamana, de luni pana miercuri.