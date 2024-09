Se scumpesc lemnele de foc. Cât a ajuns să coste un metrul ster tăiat și despicat

Vești nu prea bune vin pentru o parte din români în această iarnă. Cei care se încălzesc cu lemne trebuie să bage mai adânc mâna în buzunar, căci prețurile au crescut. Prețul lemnului de foc este cu 20% mai mare decât anul trecut. Cât a ajuns să coste acum un metrul ster tăiat și despicat.

Potrivit datelor oferite de Ministerul Energiei, din cele 7,5 milioane de gospodării efectiv locuite din România, mai mult de jumătate se încălzesc cu lemne. De asemenea, datele oficiale mai arată că aproximativ 3,5 milioane de locuințe, situate în special în mediul rural, depind de acest combustibil. Ei bine, pentru acești români veștile nu sunt prea bune pentru această iarnă.

Cât a ajuns să coste un metrul ster tăiat și despicat

Vremea caldă s-a dus, iar în unele zone temperaturile deja au scăzut sub zero grade. Astfel, românii au început să se aprovizioneze pentru iarnă și sunt în căutare de lemne de foc. Însă, veștile nu sunt prea bune pentru cei care sunt dependenți de acest combustibil, al cărui preț a crescut în acest an.

Se pare că anul 2024 rămâne un an al scumpirilor, iar asta resimt, din nou, acum românii care se încălzesc cu lemne de foc. Prețul acestui combustibil a crescut și este acum cu 20% mai mare decât anul trecut. Astfel, cei care depind de această resursă au început să își facă griji și se tem că nu vor avea suficienți bani pentru a se încălzi în sezonul rece.

Cei interesați trebui să știe că prețurile variază în funcție de sectorul de achiziție. De exemplu, în sectorul privat, prețurile variază între 300 și 375 de lei pe metru ster tăiat și despicat.

„Noi am rămas cu aceleași prețuri, deși materia primă a scăzut ușor. În funcție de transport, costurile se situează între 300 și 375 de lei pe metrul ster tăiat și despicat”, spune un reprezentant al unei firme private de exploatare a lemnului, potrivit romaniatv.ro.

În ceea ce privește prețul lemnului oferit de stat, acesta variază, potrivit Direcției Silvice Harghita, între 200 și 350 de lei pe metru cub, în funcție de specie și de distanța de colectare.

„Față de anii anteriori, Direcția a valorificat aproximativ 5.000 de metri cubi la populație, iar până la sfârșitul anului sperăm să mai punem pe piață încă 500 de metri cubi”, spune un reprezentant al ocolului silvic local.

La nivel național, Regia Națională a Pădurilor – Romsilva a stabilit prețurile pentru 2024, care variază între 73,50 lei și 416,50 lei pe metru cub, în funcție de tipul de lemn și metoda de livrare. Conform reprezentanților sectorului forestier, prețul mediu de valorificare a lemnului fasonat a fost de 309,41 lei pe metru cub.

