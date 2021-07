Sebastian Chitoșcă a dat cărțile pe față! Fostul concurent a furat mâncare la Survivor România

Sebastian Chitoșcă a făcut declarații despre cum a fost experiența Survivor pentru el. Fostul concurent a dezvăluit că ajunsese în punctual de fura mâncare… din tomberoane.

„Da, am extras ceva mâncare de prin anumite tomberoane, dar sincer nu mi se părea că furam. Era foarte mare foamea și dacă vedeai orice colț de pâine pe jos, undeva în cort, o luai fără să te vadă nimeni și o băgai în gură. Nu mai conta de cât timp era acolo. Practic, am extras mâncare din locuri din care nu aveam voie, dar nu vă gândiți că mâncare multă, ce mai prindeam și eu pe acolo”, a declarat Sebastian, pe contul său de Youtube.

Sebastian l-a admirat pe Zanni dinainte să ajungă în competiție cu el

De asemenea, Sebi a mărturisit că l-a admirat mereu pe Zanni pentru sinceritate.

„Când am ajuns la Survivor, logica mea a fost să îi cunosc pe toți. În mare parte, toți concurenții aveau ceva cu Jador. Bine, nu aveau toți tupeu să îi zică în față, decât Zanni și Cosmin. Despre Zanni am avut o părere foarte bună dinainte. Mi-a plăcut foarte mult de el. Am avut o părere foarte bună. Este o persoană foarte deșteaptă, foarte deschisă și sinceră. S-a pliat perfect pe stilul meu.

Am avut o părere bună de la început”, a mai adăugat Faimosul.

