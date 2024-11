Sebastian Dobrincu a suferit un accident care i-a declanșat o boală fără leac. Acum, doctorii i-au dat o veste extraordinară: ”Trăiesc o minune medicală!”

Sebastian Dobrincu a trecut de la agonie la extaz, după ce, anul trecut, i s-a declanșat o boală autoimună, care i-a dat lumea peste cap și care l-a determinat să dispară de pe rețelele de socializare vreo 6-7 luni. Atunci, tânărul milionar s-a accidentat la mâna cu un feliator de fructe și a ajuns la spital. Fostul investitor de la Imperiul Leilor a dezvăluit în interviul exclusiv pentru CANCAN.RO vestea primită de la medici: boala autoimună este în remisie completă!

Sebastian Dobrincu și-a făcut apariția luni seară la lansarea unor colecții de bijuterii și ceasuri. Tânărul milionar ne-a povestit despre vestea bună pe care i-au dat-o medicii, dar și măsurile pe care le-a adoptat pentru a nu ajunge la epuizare. Pe lângă afaceri, fostul investitor de la Imperiul Leilor demarează și proiecte sociale în zona de sănătate psihică în rândul copiilor.

Sebastian Dobrincu: “Mi-a reordonat un pic ordinea, piramida priorităților în viață”

CANCAN.RO: Ai petrecut o lună de zile în Indonezia și ai învățat să te bucuri de lucruri mici. A doua lecție ți-a schimbat radical viața. Care este de fapt?

Sebastian Dobrincu: Recunoștința care mă ghidează zi de zi. Nu am învățat-o neapărat în Indonezia, poate am cimentat-o mai bine. Cel mai puternic pot să zic că am deprins chestia asta când am dobândit boala asta autoimună care m-a scuturat, adică mi-a arătat cum e să stai la pat nemișcat, ca un om bolnav și să te simți inutil și să tânjești după simplul fapt că înainte puteai să te miști, puteai să faci sport. O dată ce pierzi lucrurile astea capătă o cu totul altă valoare. Știi că apreciem lucrurile cel mai mult după ce le pierdem și m-a scuturat. Adică mi-a reordonat un pic ordinea, piramida priorităților în viață și trăiesc într-o recunoștință zilnic.

Sebastian Dobrincu: “În prezent trăiesc o minune medicală, vorbele doctorilor nu ale mele. Am reușit să intru într-o remisie a bolii completă”

CANCAN.RO: În prezent cum ești cu sănătatea? Cum s-a declanșat boala autoimună?

Sebastian Dobrincu: S-a declanșat de la o tăietură, m-am tăiat într-un feliator de legume, am pierdut foarte mult sânge și, pe baza sistemului imunitar compromis, mi s-a declanșat boala asta autoimună. În prezent trăiesc o minune medicală, vorbele doctorilor nu ale mele și anume am reușit să intru într-o remisie a bolii completă. Nu mai am niciun simptom, niciun efect secundar momentan. Acum bolile autoimune nu au leac, teoretic le porți pe viață, să sperăm că nu o să se mai activeze prea curând, dar momentan de aceea și trăiesc într-o așa recunoștință, pentru că sunt ca nou. De unde nu îmi dădea nimeni speranțe, de unde nu aveam eu speranța și e lucru mare să fii sănătos!

CANCAN.RO: Mă bucur! Ai acolo un înger care are grijă de tine.

Sebastian Dobrincu: Cred că am o echipă de îngeri, sincer.

CANCAN.RO: Ce măsuri ai luat? Te odihnești mai mult? Ești mai atent să nu ajungi la epuizare?

Sebastian Dobrincu: Este și o boală care galopează pe fond psihic. Încerc să nu mă stresez pe cât de mult pot, acum na, realitatea vieții cotidiene ne împinge și la stres, munca mă mai împinge la stres, dar încerc să nu pun la suflet orice supărare, să privesc lucrurile nu mai nepăsător, dar mai detașat și să mă canalizez pe frumosul din viața mea, pentru că atunci nu am timp să-mi bat capul cu răul.

Sebastian Dobrincu: “Proiectele sunt în zona de sănătate psihică în rândul copiilor, pentru că e jale!”

CANCAN.RO: Ce urmează până la sfârșitul anului? Ai avut o vacanță. Mai urmează vreo vacanță, te dedici muncii?

Sebastian Dobrincu: Nu prea prind eu vacanțe. Îmi doresc după sărbători să prind o vacanță undeva la soare, la căldură. Până atunci am niște proiecte sociale pe care vreau să le demarez de mult și, în sfârșit, mi-am găsit timp. Și momentan le punem cap la cap. Până la finalul anului o să le și lansăm, sunt în zona de sănătate psihică în rândul copiilor, pentru că e jale! E jale în România la capitolul ăsta și simt că am puterea și toate resursele să pot să schimb ceva sau măcar să ameliorez durerea cuiva și îmi doresc să contribui cât pot prin propriile forțe.

Foto: Instagram

