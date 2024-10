Sebastian Dobrincu, totul despre relația cu Ioana Ignat! Are regrete milionarul? ”Este cea mai mare frică a mea!”

Sebastian Dobrincu a trecut printr-o perioadă încărcată din multe puncte de vedere. Tânărul antreprenor a împlinit recent 26 de ani, s-a despărțit și împăcat de nenumărate ori de Ioana Ignat, alături de care spera să formeze o familie. După o serie de împăcări și despărțiri, atât antreprenorul, cât și artista anunțau că s-au separat oficial. Ei bine, se pare că socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din târg, căci între timp, Ioana Ignat și Sebastian Dobrincu au revenit la sentimente mai bune, așa cum chiar noi vă dezvăluiam în exclusivitate. Ba mai mult, cei doi au fost văzuți recent la un eveniment monden: nunta Lorei cu Ionuț Ghenu. CANCAN.RO l-a întâlnit pe fostul jurat de la Imperiul Leilor cu doar două zile înainte de nunta artistei, așa că nu avea cum să rateze ocazia de a sta de vorbă cu el. Iată ce a declarat Sebastian Dobrincu.

Sebastian Dobrincu a împlinit recent 26 de ani, iar viața lui parcă devine din ce în ce mai interesantă. Spunem asta pentru că de ziua lui, tânărul antreprenor și-a făcut cadou un Ferrari Roma în valoare de 500 de mii de euro, semn că afacerile merg ca unse. În privința vieții sentimentale, lucrurile sunt …incerte. O dată spune că este singur și că nu regretă nimic din relația cu Ioana Ignat, a doua zi….apare cu ea la nuntă. Nici ei nu mai știu exact, dar un lucru este sigur, prea departe nu pot sta unul față de celălalt. Iată ce a declarat antreprenorul.

Sebastian Dobrincu și-a făcut un cadou extravagant după separarea de Ioana

CANCAN.RO: Ne întâlnim iată, la un eveniment special, la ziua lui Codin Maticiuc, și totodată vizionăm și câteva secvențe din film. Știu că și tu ești pasionat de mașini, am văzut ce Ferrari ți-ai luat. Felicitări!

Sebastian Dobrincu: Mulțumesc! Este un moft, de ziua mea mi l-am făcut și dacă acum nu, când sunt tânăr, atunci când.

CANCAN.RO: Este cel mai extravagant cadou pe care ți l-ai făcut?

Sebastian Dobrincu: Nu sunt un adept al extravagantului, în general. Îmi plac lucrurile frumoase, indiferent de preț, faptul că am și norocul să mi le permit, este un rezultat al muncii. Probabil este cel mai scump lucru pe care mi l-am cumpărat, nu știu. Nu am făcut contabilitatea la capitolul acesta.

CANCAN.RO: Dar la cadouri ai făcut vreodată „contabilitatea”? Care a fost cel mai valoros cadou pe care l-ai făcut cuiva?

Sebastian Dobrincu: Am făcut, dar ce pot să-ți spun este că din punct de vedere financiar au fost ieftine, dar cu încărcătură emoțională și sentimentală puternică și îmi sunt dragi și mie, și persoanei căreia i le-am dăruit. Valorează mai mult decât un Ferrari.

CANCAN.RO: Dă-ne și detalii pentru că pot să mă duc cu gândul în orice direcție. Despre ce este vorba?

Sebastian Dobrincu: Despre iubire este vorba, pentru că pe iubire nu poți să pui un preț și pentru mine este cel mai valoros lucru din lume. Mă gândesc că dacă aș avea orice mi-aș putea dori, dar nu aș avea iubire, tot neîmplinit aș fi și la final, te întorci la iubire. Când vezi că sunt oameni care poate nu au posibilități financiare sau o carieră strălucită, dar sunt iubiți de familie, de prieteni și sunt fericiți. Iubirea ne conturează, ne oferă o bucurie holistică.

CANCAN.RO: Ai vorbit foarte frumos. Cum stai tu pe partea aceasta sentimentală, cu iubirea?

Sebastian Dobrincu: Sunt etape și etape. Mai am loc de îmbunătățit, încă nu pot spune că sunt împlinit. Nu mă vezi la casa mea, de fapt la casa mea mă vezi, nu mă vezi cu familia mea. Mai am timp să îmi fac familie, am 26 de ani și cred că lucrurile frumoase se întâmplă când te aștepți mai puțin. Cu siguranță mi se va ivi persoana potrivită și mie, deci nu mă hazardez, nu este ca și cum caut în mod activ. Las viața să mă plimbe pe valuri așa cum crede ea că este mai bine.

Ce spune Sebastian Dobrincu despre relația cu Ioana Ignat: „În timp devii suflet pereche”

CANCAN.RO: Deci nu s-a ivit încă persoana potrivită? Nu ai luat niciodată în calcul în relația cu Ioana să o duceți la nivelul următor?

Sebastian Dobrincu: Ba da, cât timp eram împreună am luat în calcul asta. Acum, nemaifiind împreună, este greu să luăm în calcul asta, dar așa cum a apărut ea în viața mea, cu siguranță vor apărea și alte persoane mai potrivite și asemenea îi doresc și ei. Tu crezi în suflete pereche?

CANCAN.RO: Da, eu cred că există suflete pereche și cred că te întâlnești o dată cu persoana respectivă. Tu?

Sebastian Dobrincu: Eu am altă perspectivă. Eu consider că suflet pereche devii cu cineva, cred că în timp vă conturați pe plăcerile, pe preferințele fiecăruia, lăsând de la tine, acceptând și făcând consensuri în privința asta. Nu cred că există doi oameni pe care să îi pui în aceeași încăpere și să fie Romeo și Julieta. S-ar putea să existe, cred că este foarte rar, eu merg pe ideea că deveniți în timp suflete pereche. Eu nu aștept să mă lovească Cupidon din prima, este ceva ce se va contura în timp.

CANCAN.RO: Dragostea este alturistă? Putem spune așa?

Sebastian Dobrincu: Da, și pură, cel puțin așa o văd eu.

CANCAN.RO: Regreți ceva din relația cu Ioana? Erați destul de bine și dintr-odată s-a terminat. Voi știți motivele voastre…

Sebastian Dobrincu: Nu, nu am regrete, nu trăiesc într-un regret și cred că este cea mai mare frică a mea, să mor cu regrete, de aceea sunt împăcat că am încercat tot ce s-a putut în tot, iar când încerci tot nu prea ai regrete. Ești cu conștiința împăcată. Deci, ce rost au regretele, până la urmă? Să ajungem pe patul de moarte, la 99 de ani, regretăm nu știu ce. În cazul acesta o să murim niște nefericiți.

