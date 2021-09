Sebastian Dobrincu și-a povestit experiența de succes în cadrul unui interviu pentru Digi24. El a menționat că deși în România a fost denigrat, oameni cu adevărat mari și inteligenți l-au făcut să-și dea seama de potențialul pe care îl are. De atunci, el a decis să-și deschidă propria firmă.

„M-am întâlnit cu Mark Zuckerberg care m-a înțeles și m-a învățat foarte multe, mi-a schimbat drumul. M-a învățat că nu sunt așa limitat cum m-au făcut să mă gândesc cei care m-au exmatriculat din România. Eram la semafor când mi-am început o companie”, a povestit Sebastian Dobrincu la Digi24.

Experiența cu Mark Zuckerberg

„Am petrecut o lună acolo, în sediul lor, apoi am lucrat remote, de acasă. Am lucrat pe modul în care sunt afișate postările pe Facebook, pe aplicația lor de mobil. Mi-a spus că îi place foarte mult ceea ce fac, în general am discutat despre produsele Facebook și m-a încurajat să continui cu ceea ce fac.

Ne-am văzut în biroul lui, care e destul de deschis, are geamuri de sticlă, practic toată lumea vede ce e acolo”, a mărturisit Sebastian Dobrincu. Averea românului este evaluată la două milioane de dolari în momentul de față.