Sebi şi-a prevestit sfârşitul?! Cum şi-a luat la revedere tânărul ucis de Vlad Pascu de la tatăl lui! Dezvăluiri în lacrimi

Tatăl lui Sebastian Olariu, unul dintre cei doi tineri uciși într-un accident în august 2023 de către Vlad Pascu, a dezvăluit detalii cutremurătoare despre tragedie, în podcastul moderat de Mihai Morar. Potrivit relatării sale, tânărul și-ar fi anticipat moartea și ar fi plecat de acasă după ce și-a luat rămas bun de la tatăl său. Iată cum s-a întâmplat totul!

Roberta și Sebi au găsit un sfârșit tragic în urma unui accident cumplit în localitatea 2 Mai, în vara trecută, provocat de Vlad Pascu. La vârsta de 19 ani, șoferul s-a urcat drogat la volanul mașinii sale, declanșând haos pe șosea. Mașina sa a pătruns într-un grup de tineri care se deplasau pe marginea drumului, lăsând două victime: Roberta Dragomir și Sebastian Olariu. Acum, părinții îndurerți își caută dreptatea prin tribunale, sperând că vinovatul va suporta consecințele faptelor sale.

Tatăl lui Sebi este devastat de durere după ce și-a pierdut băiatul în accidentul de la 2 mai. Acesta și-a găsit cuvintele pentru a povesti în podcastul lui Morar cum a fost ultima zi cu fiul său și cum a ajuns Sebi la mare.

„Noi suntem o familie modestă, o familie care trage tot anul ca să putem să mergem într-o vacanță, poate două pe an, în familie, toți patru. Sebi era un om special, student la geografie, planifica fiecare vacanță. Anul trecut am fost în Italia și Franța. A fost cea mai frumoasă vacanță pe care am avut-o noi până acum. Ne-am întors din vacanță, Sebi a venit la mine, el iubea mult oamenii și mi-a zis că are un coleg care își face ziua și voia să meargă la 2 Mai. I-am zis că se poate duce, dar nu cu mașina, că avea o problemă la distribuție. A zis că merge cu trenul”, a spus tatăl lui Sebastian, în podcastul moderat de Mihai Morar.