Secretele Andreei Esca pentru un ten aproape impecabil. Cum reușește prezentatoarea TV să stea departe de riduri

Andreea Esca (49 de ani) are un trup de invidiat, dar și o piele netedă, fără imperfecțiuni. Ea a dezvăluit cum reușește să aibă un ten lipsit de riduri și atât de luminos. Mai mult, prezentatoarea TV a specificat că nu a apelat niciodată la medicul estetician. Care sunt secretele acesteia?

Andreea Esca trebuie să aibă grijă de imaginea ei, deoarece ea este tot timpul prezentă pe micile ecrane. Pentru a putea fi posibil acest lucru, vedeta folosește câteva trucuri, pe care abia acum ni le-a dezvăluit. Prezentatoarea de știri nu își dorește să apeleze la intervenția medicilor esteticieni pentru modificarea anumitor trăsături ale feței sau ale corpului, însă folosește câteva tehnici, accesibile pentru toate femeile.

Secretele Andreei Esca pentru un ten lipsit de imperfecțiuni

Dat fiind faptul că mereu este cu zâmbetul pe buze, Andreea Esca a fost avertizată că s-ar putea confrunta cu riduri în zona ochilor, dar de la vârsta 20 de ani folosește o cremă de contur, iar datorită acestui lucru ridurile au stat departe.

”Am fost întotdeauna foarte riguroasă cu demachierea și, oricât aș fi de obosită, mă demachiez în fiecare seară și folosesc o cremă de hidratare. Am folosit o cremă de contur de ochi de la 20 de ani, când cineva mi-a spus că râd atât de mult încât cu siguranță o să fac riduri în jurul ochilor. Nu știu de ce, am ținut minte lucrul acesta și am folosit mereu o cremă de contur de ochi. Nu îmi lipsește niciodată mascara, am ruj sau gloss de obicei. Nu am mari tabieturi”, a mărturisit Andreea Esca, în cadrul unui podcast.

Andreea Esca este împotriva operațiilor estetice

În urmă cu mai bine de un an, Adina Alberts, medic estetician, a declarat că știe în mod sigur faptul că Andreea Esca nu este o împătimită a operațiilor estetice, din contră. Se opune vehement lor. Cu toate acestea, din pură curiozitate, probabil, mama Alexiei Eram ar fi încercat o singură dată o injecție cu botox, în zona frunții, și ar fi fost complet dezamăgită de rezultatul final. Deci nu ar mai fi repetat acest proces și a doua oară.

„Andreea Esca mi-a declarat mai de mult că nu agreează genul de îmbunătățiri estetice, că nu și le dorește, că nu și le face. Îmi amintesc că acum câțiva ani am văzut-o că a încercat un pic de botox pe frunte și știu că nu i-a plăcut. Nu dă doi bani pe chestiile astea. E și asta o atitudine cu care sunt de acord. Nu văd de ce toată lumea ar trebui să-și… Atâta timp cât ești mulțumit de tine”, povestea Adina Alberts, în urmă cu un an.

