Secretul a ieșit la iveală! Câte operații estetice are, de fapt, Carmen de la Sălciua. “Pe rețelele sociale multă lume mă jignește”

Carmen de la Sălciua este o artistă îndrăgită, sexy, care se află, tot timpul în centrul atenției. De-a lungul timpului au existat, însă, voci care au afirmat că interpreta a recurs la mai multe operații estetice pentru a arăta cât mai bine. Într-un final, cântăreața a decis, în sfârșit, să spună adevărul.

Carmen de la Sălciua susține că a apelat la o singură operație estetică, rinoplastia, fiind nemulțumită de aspectul nasului său. În rest, și-a injectat acid hialuronic în buze și și-a pus fațete dentare, pentru a avea un zâmbet perfect, în fond mici ajustări. Alimentația corectă și tratamentele corporale o ajută, de asemenea, să aibă un fizic de invidiat.

“Pe rețelele de socializare multă lume mă jignește, n-am nici implant mamar, toată lumea mă întreabă. Am grijă de mănânc, fac tratamente corporale, operație am una singură, așa cum am mai spus, cea la nas, restul nu sunt operații, sunt mici ajustări, acid, botox. Ajustările astea cred că le are fiecare femeie pentru că oboseală și nopțile pierdute își pun amprena pe fața fiecărui artist”, a spus Carmen de la Sălciua, în cadrul unui podcast.

Carmen de la Sălciua a avut complicații după operația la nas

În februarie, Carmen de la Sălciua a dezvăluit pe o rețea socială că a avut ceva complicații în urma intervenției la nas, pentru că nu putea să respire normal. Însă, după câteva zile, totul a revenit la normal.

“Singura senzație pe care am simțit-o după anestezie, după ce m-am trezit din operație, a fost de disconfort, pentru că nu puteam să respir decât pe gură. Dar asta a durat doar șase zile, iar după doamna doctor s-a ocupat”, a povestit Carmen de la Sălciua pe Instagram, la scurt timp după rinoplastie.

