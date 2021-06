Carmen de la Sălciua și-a schimbat din nou look-ul. Cum arată acum artista, după ce s-a tuns mai scurt ca niciodată. FOTO

Atunci când ai contact permanent cu publicul tău, ca și vedetă, trebuie să ai mare grijă de imaginea pe care o promovezi. Carmen de la Sălciua a bifat o nouă transformare, iar fanii ei au fost extrem de încântați de noua imagine a artistei.

Până de curând, Carmen de la Sălciua era adepta extensiilor lungi și a părului brunet, dar iată că preferințele artistei se schimbă extrem de repede.

Pe contul ei de Instagram, Carmen de la Sălciua le-a arătat fanilor că are un nou look. Artista a renunțat la extensii dar și la părul lung și a ales să poarte o tunsoare bob scurt, iar părul de culoare șaten.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Carmen de la Sălciua (@carmendelasalciua)

„Schimbarile pe care le-ai făcut în viață, te-au ajutat foarte mult! Bravo 👏 Îmi place mult felul tău de a fii dar , mai ales felul cum gandesti !💪 / Foarte frumoasă ❤️❤️ / Ești foarte elegantă și superbă / Superba perfecta o adevarata doamna ❤️🔥” au fost câteva dintre comentariile fanilor vedetei, pesemne că le-a plăcut noua ei schimbare de look.

Câte operații are Carmen de la Sălciua

Carmen de la Sălciua nu s-a jenat niciodată să recunoască faptul că a apelat la estetician, pentru a arăta mai bine. Este limpede că artista și-a injectat acid hialuronic în buze, dar a apelat și la alte intervenții estetice. Și-a făcut mai apoi rinoplastie, fiind nemulțumită de aspectul nasului său și și-a pus fațete dentare, pentru a avea un zâmbet perfect.

Cu toate că toată lumea crede că are și silicoane, Carmen de la Sălciua a negat acest lucru și susține că sânii ei sunt naturali. Mai mult, artista i-a pus la zid pe cei care îi critică aspectul fizic, prin intermediul unui mesaj pe care l-a postat acum ceva timp, pe contul de Instagram.

„Nu am niciun implant mamar. Singura operație a mea este cea la nas, rinoplastie. În rest, mici ajustări la nivelul feței, însă vreau să vă spun că operația la nas mi-a schimbat întreaga fizionomie a feței pentru că eu chiar aveam o problemă cu asta”, a spus artista, despre faptul că se spune că are silicoane.