Secretul Anamariei Ferentez pentru siluetă, la 50 de ani: ”Mâncarea nu trebuie să aibă gust”

Anamaria Ferentz arată impresionant la cei 50 de ani ai săi. Fosta cântăreață a renunțat la zahăr, a devenit vegetariană și reușește să se mențină în formă. Ea a dezvăluit care este secretul pentru o viață sănătoasă și o siluetă de invidiat.

Anamaria Ferentz a fost una dintre cele mai îndrăgite artiste din țara noastră. A renunțat la cariera sa muzicală pentru a se muta în America alături de iubitul său. S-a adaptat la stilul de viață din State, acolo unde se află de mai bine de 10 ani. Ea are grijă de corpul său, nu mai consumă produse care conțin zahăr și este atentă la alimentele din bucătărie. De curând, a vorbit despre secretul unui trup de zeiță.

Care este secretul Anamariei Ferentz pentru siluetă

Fosta cântăreață are 50 de ani și continuă să îi uimească pe fani cu silueta pe care o are. Ea a explicat că ceea ce a ajutat-o este să renunțe complet la zahăr și să devină vegetariană. Mai mult, dieta ei este bazată pe ingrediente naturale și caută mereu să păstreze un echilibru. Din acest motiv, consumă dimineața un bol cu ovăz combinat cu diferite semințe și fructe.

În general mănânc mâncăruri dietetice, sănătoase, fără pâine. Eu pregătesc de seară pentru dimineață într-un recipient: ovăz, semințe de chia, in, semințe de dovleac și de floarea soarelui, miez de nucă, căpșuni tăiate mărunt și lapte de ovăz sau de migdale făcut acasă, făcut de mine. Pun puțin din fiecare într-un borcănel și peste noapte se umflă și se face foarte bună, este delicioasă. Asta mănânc dimineața, când apuc, a povestit Anamaria Ferentz.

Atunci când nu reușește să își ia micul dejun, vedeta se concentrează pe un prânz sănătos. Ea alege să pună în farfurie alimente sănătoase precum legume, salate și orez. De asemenea, preparatele pe care le pregătește sunt făcute întotdeauna la abur și nu le prăjește niciodată.

La mine nu trebuie să aibă gust mâncarea, important este să știu că e sănătoasă. Eu nu pun multe condimente în mâncare. La prânz poți mânca salate și apoi trebuie în primul rând fibre, pe care le poți lua din tot felul de leguminoase, dar și din orez, quinoa, cuscus și proteină. De obicei pun soia organică și fac tot felul de combinații cu tofu, mai folosesc cartofi dulci și întotdeauna murături sau varză murată. Fac combinații sănătoase de legume la cuptor, a mai declarat vedeta.

