Secretul Anamariei Ferentez pentru siluetă, la 50 de ani: ”Mâncarea nu trebuie să aibă gust”

De: Denisa Crăciun 24/04/2026 | 06:20
Anamaria Ferentz, secretul unei siluete incredibile. Foto: Facebook (Anamaria Ferentz)

Anamaria Ferentz arată impresionant la cei 50 de ani ai săi. Fosta cântăreață a renunțat la zahăr, a devenit vegetariană și reușește să se mențină în formă. Ea a dezvăluit care este secretul pentru o viață sănătoasă și o siluetă de invidiat.

Anamaria Ferentz a fost una dintre cele mai îndrăgite artiste din țara noastră. A renunțat la cariera sa muzicală pentru a se muta în America alături de iubitul său. S-a adaptat la stilul de viață din State, acolo unde se află de mai bine de 10 ani. Ea are grijă de corpul său, nu mai consumă produse care conțin zahăr și este atentă la alimentele din bucătărie. De curând, a vorbit despre secretul unui trup de zeiță.

Care este secretul Anamariei Ferentz pentru siluetă

Fosta cântăreață are 50 de ani și continuă să îi uimească pe fani cu silueta pe care o are. Ea a explicat că ceea ce a ajutat-o este să renunțe complet la zahăr și să devină vegetariană. Mai mult, dieta ei este bazată pe ingrediente naturale și caută mereu să păstreze un echilibru. Din acest motiv, consumă dimineața un bol cu ovăz combinat cu diferite semințe și fructe.

În general mănânc mâncăruri dietetice, sănătoase, fără pâine. Eu pregătesc de seară pentru dimineață într-un recipient: ovăz, semințe de chia, in, semințe de dovleac și de floarea soarelui, miez de nucă, căpșuni tăiate mărunt și lapte de ovăz sau de migdale făcut acasă, făcut de mine. Pun puțin din fiecare într-un borcănel și peste noapte se umflă și se face foarte bună, este delicioasă. Asta mănânc dimineața, când apuc, a povestit Anamaria Ferentz.

Atunci când nu reușește să își ia micul dejun, vedeta se concentrează pe un prânz sănătos. Ea alege să pună în farfurie alimente sănătoase precum legume, salate și orez. De asemenea, preparatele pe care le pregătește sunt făcute întotdeauna la abur și nu le prăjește niciodată.

La mine nu trebuie să aibă gust mâncarea, important este să știu că e sănătoasă. Eu nu pun multe condimente în mâncare. La prânz poți mânca salate și apoi trebuie în primul rând fibre, pe care le poți lua din tot felul de leguminoase, dar și din orez, quinoa, cuscus și proteină. De obicei pun soia organică și fac tot felul de combinații cu tofu, mai folosesc cartofi dulci și întotdeauna murături sau varză murată. Fac combinații sănătoase de legume la cuptor, a mai declarat vedeta.

VEZI ȘI: Celebra artistă îmbracă rochia de mireasă la 50 de ani! Milionarul american cu 7 copii o duce la altar: “O nebunie. O să fie ceva de vis”

Ce a pățit Anamaria Ferentz, în mijlocul incendiilor devastatoare din LA: ”Mă doare sufletul”

Iți recomandăm
Cum se epilează concurentele de la Survivor România, de fapt. O fostă Faimoasă a recunoscut chinul prin care trec femeile în jungla dominicană
Știri
Cum se epilează concurentele de la Survivor România, de fapt. O fostă Faimoasă a recunoscut chinul prin care…
Cât de înzestrat spiritual ești, în funcție de data nașterii. Ce daruri ascunse ai
Știri
Cât de înzestrat spiritual ești, în funcție de data nașterii. Ce daruri ascunse ai
Dominic Fritz, întrebat dacă va renunța la guvernare dacă trece moțiunea de cenzură
Mediafax
Dominic Fritz, întrebat dacă va renunța la guvernare dacă trece moțiunea de cenzură
Dealerii de stupefiante își fac publicitate în puncte-cheie din centrul Bucureștiului. Polițiștii antidrog sunt în alertă
Gandul.ro
Dealerii de stupefiante își fac publicitate în puncte-cheie din centrul Bucureștiului. Polițiștii antidrog...
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport.ro
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit...
Bancherul putred de bogat care a devenit arhitectul Europei moderne. Era un geniu al diplomației și a schimbat destinul cultural al continentului
Adevarul
Bancherul putred de bogat care a devenit arhitectul Europei moderne. Era un geniu...
Peter Magyar vrea să readucă Imperiul Austro-Ungar pe hartă. Poziția guvernului de la Viena
Digi24
Peter Magyar vrea să readucă Imperiul Austro-Ungar pe hartă. Poziția guvernului de la...
Cum o pandemie a distrus un oraș
Mediafax
Cum o pandemie a distrus un oraș
Parteneri
Andreea Bănică și-a înnebunit fanii! Imaginea incendiară postată de solistă. Așa se menține în formă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Andreea Bănică și-a înnebunit fanii! Imaginea incendiară postată de solistă. Așa se menține în formă
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ce a înfuriat-o pe Anca Serea la supermarket: „Oameni buni, ce se întâmplă cu voi?”
Click.ro
Ce a înfuriat-o pe Anca Serea la supermarket: „Oameni buni, ce se întâmplă cu voi?”
Ghennadi Ziuganov, liderul comuniştilor ruși: Până în toamnă ne aşteaptă o revoluție similară cu cea din 1917
Digi 24
Ghennadi Ziuganov, liderul comuniştilor ruși: Până în toamnă ne aşteaptă o revoluție similară cu cea...
Singurul ministru PSD care i-a lăsat un mesaj lui Bolojan când a semnat demisia: „Trebuie să păstrăm o urmă de decență”
Digi24
Singurul ministru PSD care i-a lăsat un mesaj lui Bolojan când a semnat demisia: „Trebuie...
Țara în care Dacia decapotabilă face senzație. Cum arată noua atracție „Jogger Papamobil”
Promotor.ro
Țara în care Dacia decapotabilă face senzație. Cum arată noua atracție „Jogger Papamobil”
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Nava fantomă Mary Celeste: chimiștii au dezlegat misterul după 150 de ani
go4it.ro
Nava fantomă Mary Celeste: chimiștii au dezlegat misterul după 150 de ani
Mayașii au construit ceva mai rezistent decât aurul!
Descopera.ro
Mayașii au construit ceva mai rezistent decât aurul!
După Mortal Kombat, vom avea parte și de un nou film Street Fighter. Trailer și distribuție completă
Go4Games
După Mortal Kombat, vom avea parte și de un nou film Street Fighter. Trailer și...
Dealerii de stupefiante își fac publicitate în puncte-cheie din centrul Bucureștiului. Polițiștii antidrog sunt în alertă
Gandul.ro
Dealerii de stupefiante își fac publicitate în puncte-cheie din centrul Bucureștiului. Polițiștii antidrog sunt în...
