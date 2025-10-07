Anamaria Ferentz se mărită! Când și unde va avea loc nunta cu logodnicul american: ”O rochie va fi făcută de un designer român”

Viața Anamariei Ferentz s-a schimbat radical de când s-a mutat în Statele Unite, unde a început o frumoasă poveste de dragoste alături de omul de afaceri Douglas. Pe lângă cariera muzicală, artista a devenit mamă vitregă pentru cei șapte copii ai partenerului său. În ciuda programului încărcat, vedeta își face planuri pentru nuntă, eveniment care va avea loc chiar pe proprietatea lor, într-un spațiu amenajat cu grijă, și visând la o rochie de mireasă unică, creată special pentru ea.

Anamaria Ferentz își îndreaptă întreaga atenție spre unul dintre cele mai importante evenimente din viața ei și anume nunta. Pregătirile sunt deja în desfășurare, iar dorința artistei este ca acest moment să fie organizat chiar pe proprietatea lor, într-un spațiu special amenajat. Căsătoria cu omul de afaceri american urmează să aibă loc anul viitor, cei doi fiind ajutați și de un expert.

Cât despre rochia de mireasă, Anamaria își dorește un model clasic, unic, creat special pentru ea, posibil în colaborare cu un designer român. Totul anunță o celebrare de neuitat, în care eleganța și emoția se vor împleti într-un mod spectaculos.

„Am făcut planuri de nuntă pentru la anu, dar așteptăm să vedem cum ne iese cu „the wedding garden”. Este ceva ce ne dorim să facem pe proprietatea noastră și ia un pic de timp să plantăm și să aranjăm un spațiu super mare. Ooo, clar în rochie clasică de mireasă, asta pentru că nu am fost niciodată mireasă și mai ales niciodată nu am văzut o rochie să îmi placă într-adevăr. Va trebui să creez eu una și poate în colaborare cu un designer român, adică cel puțin o rochie va fi făcută în colaborare cu un artist designer român”, a povestit Anamaria Ferentz pentru Viva.

Cum a fost pentru Anamaria Ferentz să devină mamă vitregă a șapte copii

Anamaria Ferentz și partenerul ei, Douglas, formează o familie fericită și se ocupă de cei 7 copii ai omului de afaceri. Românca s-a adaptat greu la noua viață, căci, în țară nu avea nicio responsabilitate. Cu toate că i-au plăcut dintotdeauna copii, a avut nevoie de o perioadă pentru a se obișnui cu noul ei stil pe care urma să-l aibă.

„Adaptarea nu a fost ușoară, mai ales că eu, venind de la zero responsabilități – nu chiar zero, că am câinele, dar nici măcar nu latră (râde) – nu a fost ușor cu o casă gălăgioasă dintr-odată… dar ușor, ușor m-am adaptat. Cei mici s-au lipit de mine instant, și eu de ei, bineînțeles. Norocul nostru, al tuturor, a fost și este că îmi plac foarte mult copiii. Dintotdeauna”, a mai spus românca.

